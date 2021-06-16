Коронавирус в Ростове-на-Дону на 16 июня 2021: число зараженных превысило 96,5 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 155 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 16 июня 2021 — заразились еще 62 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 155 человек. Общее число зараженных составило 96 557.

Новые случаи выявили в 37 городах и районах области. Среди заболевших 45,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 27,1% – от 46 до 65 лет; 11,6% – от 66 до 79 лет; 4,5% – старше 80 лет; 11% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 964 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 12 человек.

За сутки выздоровели 222 зараженных. За все время от ковида вылечились 88 260 зараженных.

Подтвердилась смерть трех инфицированных. Это женщины в возрасте от 72 до 82 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 574 человек.

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