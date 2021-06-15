Коронавирус в Ростове-на-Дону на 15 июня 2021: летальных исходов не зарегистрировано

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 156 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 15 июня 2021 — заразились еще 72 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 156 человек. Общее число зараженных составило 96 402.

Новые случаи выявили в 27 городах и районах области. Среди заболевших 36,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,3% – от 46 до 65 лет; 20,4% – от 66 до 79 лет; 5,7% – старше 80 лет; 8,3% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 949 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 13 человек.

За сутки выздоровел 221 зараженный. За все время от ковида вылечились 88 038 зараженных.

Летальных исходов не было зафиксировано. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 571 человек.

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