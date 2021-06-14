Коронавирус в Ростове-на-Дону на 14 июня 2021: выздороветь удалось 201 заболевшему

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 157 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 14 июня 2021 — заразились еще 66 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 157 человек. Общее число зараженных составило 96 246.

Новые случаи выявили в 32 городах и районах области. Среди заболевших 33,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 39,5% – от 46 до 65 лет; 15,9% – от 66 до 79 лет; 7,6% – старше 80 лет; 3,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 939 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 12 человек.

За сутки выздоровел 201 зараженный. За все время от ковида вылечились 87 817 зараженных.

Подтвердилась смерть двух инфицированных. Это женщина в возрасте 82 лет и мужчина 72 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 571 человек.

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