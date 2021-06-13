Коронавирус в Ростове-на-Дону на 13 июня 2021: вирус подтвердился у 157 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 157 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 13 июня 2021 — заразились еще 59 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 157 человек. Общее число зараженных составило 96 089.

Новые случаи выявили в 29 городах и районах области. Среди заболевших 36,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,8% – от 46 до 65 лет; 16,6% – от 66 до 79 лет; 7,6% – старше 80 лет; 5,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 926 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 11 человек.

За сутки выздоровели 209 зараженных. За все время от ковида вылечились 87 616 зараженных.

Подтвердилась смерть 12 инфицированных. Это пять женщин в возрасте от 47 до 90 лет и семь мужчины от 65 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 569 человек.

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