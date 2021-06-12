Коронавирус в Ростове-на-Дону на 12 июня 2021: в регионе заболели еще 158 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 158 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 12 июня 2021 — заразились еще 57 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 158 человек. Общее число зараженных составило 95 932.

Новые случаи выявили в 38 городах и районах области. Среди заболевших 35,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 25,3% – от 46 до 65 лет; 22,2% – от 66 до 79 лет; 6,3% – старше 80 лет; 10,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 900 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 12 человек.

За сутки выздоровели 290 зараженных. За все время от ковида вылечились 87 407 зараженных.

Подтвердилась смерть восьми инфицированных. Это четыре женщины в возрасте от 59 до 74 лет и четыре мужчины от 47 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 557 человек.

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