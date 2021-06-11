Коронавирус в Ростове-на-Дону на 11 июня 2021: коронавирус обнаружился еще у 156 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 156 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 11 июня 2021 — заразился еще 61 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 156 человек. Общее число зараженных составило 95 774.

Новые случаи выявили в 37 городах и районах области. Среди заболевших 38,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 35,2% – от 46 до 65 лет; 13,5% – от 66 до 79 лет; 5,1% – старше 80 лет; 7,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 903 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 13 человек.

За сутки выздоровели 292 зараженных. За все время от ковида вылечились 87 117 зараженных.

Подтвердилась смерть девяти инфицированных. Это пять женщин в возрасте от 66 до 89 лет и четыре мужчины от 52 до 73 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 549 человек.

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