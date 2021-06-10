Коронавирус в Ростове-на-Дону на 10 июня 2021: в городе зафиксированы 154 новых заражения

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 154 человека Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 10 июня 2021 — заразились еще 62 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 154 человек. Общее число зараженных составило 95 618.

Новые случаи выявили в 37 городах и районах области. Среди заболевших 39,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 35,7% – от 46 до 65 лет; 11% – от 66 до 79 лет; 6,5% – старше 80 лет; 7,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 900 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится восемь человек.

За сутки выздоровели 290 зараженных. За все время от ковида вылечились 86 825 зараженных.

Подтвердилась смерть 11 инфицированных. Это семь женщин в возрасте от 64 до 80 лет и четыре мужчины от 50 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 540 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 9 июня 2021: количество зараженных выросло на 155 человек.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 9 июня 2021.