Коронавирус в Ростове-на-Дону на 9 июня 2021: количество зараженных выросло на 155 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 155 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 9 июня 2021 — заразились еще 59 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 155 человек. Общее число зараженных составило 95 464.

Новые случаи выявили в 44 городах и районах области. Среди заболевших 36,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,3% – от 46 до 65 лет; 20,6% – от 66 до 79 лет; 5,2% – старше 80 лет; 5,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 947 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится шесть человек.

За сутки выздоровели 292 зараженных. За все время от ковида вылечились 86 535 зараженных.

Подтвердилась смерть 16 инфицированных. Это 12 женщин в возрасте от 46 до 86 лет и четыре мужчины от 49 до 91 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 529 человек.

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