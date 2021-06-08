Коронавирус в Ростове-на-Дону на 8 июня 2021: опасным вирусом заразились еще 156 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 156 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 8 июня 2021 — заразился еще 61 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 156 человек. Общее число зараженных составило 95 309.

Новые случаи выявили в 36 городах и районах области. Среди заболевших 32% – в возрасте от 18 до 45 лет; 39,1% – от 46 до 65 лет; 15,4% – от 66 до 79 лет; 7,1% – старше 80 лет; 6,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 944 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится шесть человек.

За сутки выздоровели 304 зараженных. За все время от ковида вылечились 86 243 зараженных.

Подтвердилась смерть шести инфицированных. Это пять женщин в возрасте от 60 до 92 лет и один мужчина 74 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 513 человек.

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