Коронавирус в Ростове-на-Дону на 7 июня 2021: от опасной инфекции скончались уже более 4,5 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 157 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 7 июня 2021 — заразились еще 65 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 157 человек. Общее число зараженных составило 95 153.

Новые случаи выявили в 35 городах и районах области. Среди заболевших 39,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,3% – от 46 до 65 лет; 17,8% – от 66 до 79 лет; 5,1% – старше 80 лет; 8,3% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 959 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится десять человек.

За сутки выздоровели 301 зараженных. За все время от ковида вылечились 85 939 зараженных.

Подтвердилась смерть восьми инфицированных. Это семь женщин в возрасте от 34 до 88 лет и один мужчина 57 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 507 человек.

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