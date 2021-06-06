Коронавирус в Ростове-на-Дону на 6 июня 2021: 159 человек заразились опасной инфекцией

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 159 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 6 июня 2021 — заразились еще 65 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 159 человека. Общее число зараженных составило 94 996.

Новые случаи выявили в 36 городах и районах области. Среди заболевших 29,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,7% – от 46 до 65 лет; 21,4% – от 66 до 79 лет; 5,7% – старше 80 лет; 10,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 012 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится семь человек.

За сутки выздоровели 303 зараженных. За все время от ковида вылечились 85 638 зараженных.

Подтвердилась смерть 11 инфицированных. Это пять женщин в возрасте от 64 до 85 года и шесть мужчин от 71 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 499 человек.

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