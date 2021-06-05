Коронавирус в Ростове-на-Дону на 5 июня 2021: количество зараженных увеличилось на 161 человека

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 161 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 5 июня 2021 — заразились еще 52 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 161 человека. Общее число зараженных составило 94 837.

Новые случаи выявили в 42 городах и районах области. Среди заболевших 31,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 39,1% – от 46 до 65 лет; 18% – от 66 до 79 лет; 5,6% – старше 80 лет; 5,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 037 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 11 человек.

За сутки выздоровели 277 зараженных. За все время от ковида вылечились 85 335 зараженных.

Подтвердилась смерть 18 инфицированных. Это 13 женщин в возрасте от 56 до 91 года и пять мужчин от 61 до 74 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 488 человек.

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