Коронавирус в Ростове-на-Дону на 4 июня 2021: болезнь подтвердилась у 158 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 158 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 4 июня 2021 — заразились еще 54 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 158 человек. Общее число зараженных составило 94 676.

Новые случаи выявили в 43 городах и районах области. Среди заболевших 36,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 35,4% – от 46 до 65 лет; 18,4% – от 66 до 79 лет; 3,8% – старше 80 лет; 6,3% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 063 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 16 человек.

За сутки выздоровели 268 зараженных. За все время от ковида вылечились 85 058 зараженных.

Подтвердилась смерть 21 инфицированного. Это десять женщины в возрасте от 44 до 92 лет и 11 мужчин от 57 до 81 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 470 человек.

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