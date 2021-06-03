Коронавирус в Ростове-на-Дону на 3 июня 2021: количество зараженных превысило 94,5 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 160 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 3 июня 2021 — заразился еще 41 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 160 человек. Общее число зараженных составило 94 518.

Новые случаи выявили в 44 городах и районах области. Среди заболевших 26,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 40,6% – от 46 до 65 лет; 15% – от 66 до 79 лет; 6,9% – старше 80 лет; 11,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 104 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 19 человек.

За сутки выздоровели 265 зараженных. За все время от ковида вылечились 84 790 зараженных.

Подтвердилась смерть 16 инфицированных. Это десять женщины в возрасте от 62 до 88 лет и шесть мужчин от 70 до 79 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 449 человек.

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