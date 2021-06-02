Коронавирус в Ростове-на-Дону на 2 июня 2021: еще 168 человек подхватили опасную инфекцию

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 168 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 2 июня 2021 — заразились еще 45 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 168 человек. Общее число зараженных составило 94 358.

Новые случаи выявили в 44 городах и районах области. Среди заболевших 30,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 36,3% – от 46 до 65 лет; 22% – от 66 до 79 лет; 6,5% – старше 80 лет; 4,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 179 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 18 человек.

За сутки выздоровели 260 зараженных. За все время от ковида вылечились 84 525 зараженных.

Подтвердилась смерть пяти инфицированных. Это четыре женщины в возрасте от 51 до 84 лет и один мужчина 97 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 433 человек.

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