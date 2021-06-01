Коронавирус в Ростове-на-Дону на 1 июня 2021: количество зараженных увеличилось на 179 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 176 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 1 июня 2021 — заразились еще 65 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 176 человек. Общее число зараженных составило 94 190.

Новые случаи выявили в 41 городах и районах области. Среди заболевших 37,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,4% – от 46 до 65 лет; 19,9% – от 66 до 79 лет; 7,9% – старше 80 лет; 2,3% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 186 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 18 человек.

За сутки выздоровели 174 зараженных. За все время от ковида вылечились 84 265 зараженных.

Подтвердилась смерть четырех инфицированных. Это две женщины в возрасте 33 и 80 лет и два мужчины 71 и 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 428 человек.

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