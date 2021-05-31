Коронавирус в Ростове-на-Дону на 31 мая 2021: в тяжелом состоянии находятся 16 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились 179 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 31 мая 2021 — заразились еще 69 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 179 человек. Общее число зараженных составило 94 014.

Новые случаи выявили в 413 городах и районах области. Среди заболевших 28,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 35,7% – от 46 до 65 лет; 20,1% – от 66 до 79 лет; 8,4% – старше 80 лет; 7,3% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 204 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 16 человек.

За сутки выздоровели 152 зараженных. За все время от ковида вылечились 84 091 зараженных.

Подтвердилась смерть двух инфицированных. Это одна женщина в возрасте 82 лет и один мужчина 87 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 424 человек.

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