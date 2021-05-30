Коронавирус в Ростове-на-Дону на 30 мая 2021: за сутки смогли выздороветь 150 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 180 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 30 мая 2021 — заразились еще 68 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 180 человек. Общее число зараженных составило 93 835.

Новые случаи выявили в 41 городе и районе области. Среди заболевших 27,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 37,8% – от 46 до 65 лет; 17,8% – от 66 до 79 лет; 8,3% – старше 80 лет; 8,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 232 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 21 человек.

За сутки выздоровели 150 зараженных. За все время от ковида вылечились 83 939 зараженных.

Подтвердилась смерть 18 инфицированных. Это восемь женщин в возрасте от 64 до 85 лет и десять мужчин от 32 до 81 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 422 человек.

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