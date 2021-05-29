Коронавирус в Ростове-на-Дону на 29 мая 2021: еще 182 заразились опасной инфекцией

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 182 человека Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 29 мая 2021 — заразились еще 69 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 182 человек. Общее число зараженных составило 93 655.

Новые случаи выявили в 40 городах и районах области. Среди заболевших 36,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,1% – от 46 до 65 лет; 12,6% – от 66 до 79 лет; 8,8% – старше 80 лет; 13,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 264 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 15 человек.

За сутки выздоровели 156 зараженных. За все время от ковида вылечились 83 789 зараженных.

Подтвердилась смерть 14 инфицированных. Это восемь женщин в возрасте от 52 до 85 лет и шесть мужчин от 27 до 82 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 404 человек.

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