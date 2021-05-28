Коронавирус в Ростове-на-Дону на 28 мая 2021: от болезни скончались еще 20 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 184 человека Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 28 мая 2021 — заразились еще 66 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 184 человек. Общее число зараженных составило 93 473.

Новые случаи выявили в 42 городах и районах области. Среди заболевших 33,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 38% – от 46 до 65 лет; 12% – от 66 до 79 лет; 6,5% – старше 80 лет; 9,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 303 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 16 человек.

За сутки выздоровели 168 зараженных. За все время от ковида вылечились 83 633 зараженных.

Подтвердилась смерть 20 инфицированных. Это десять женщин в возрасте от 60 до 95 лет и десять мужчин от 42 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 390 человек.

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