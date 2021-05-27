Коронавирус в Ростове-на-Дону на 27 мая 2021: опасную инфекцию подхватили еще 185 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 185 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 27 мая 2021 — заразился еще 61 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 185 человек. Общее число зараженных составило 93 289.

Новые случаи выявили в 47 городах и районах области. Среди заболевших 31,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 38,9% – от 46 до 65 лет; 14% – от 66 до 79 лет; 7,6% – старше 80 лет; 7,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 364 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 15 человек.

За сутки выздоровели 164 зараженных. За все время от ковида вылечился 83 465 зараженный.

Подтвердилась смерть 14 инфицированных. Это пять женщин в возрасте от 73 до 94 лет и девять мужчин от 61 до 81 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 370 человека.

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