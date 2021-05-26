Коронавирус в Ростове-на-Дону на 26 мая 2021: количество зараженных за сутки вновь уменьшилось

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 190 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 26 мая 2021 — заразился еще 71 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 190 человек. Общее число зараженных составило 93 104.

Новые случаи выявили в 45 городах и районах области. Среди заболевших 30% – в возрасте от 18 до 45 лет; 36,3% – от 46 до 65 лет; 21,6% – от 66 до 79 лет; 5,8% – старше 80 лет; 6,3% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 418 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 15 человек.

За сутки выздоровели 166 зараженных. За все время от ковида вылечился 83 301 зараженный.

Подтвердилась смерть 12 инфицированных. Это пять женщин в возрасте от 52 до 82 лет и семь мужчин от 63 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 356 человека.

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