Коронавирус в Ростове-на-Дону на 25 мая 2021: количество зараженных выросло на 194 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 194 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 25 мая 2021 — заразились еще 67 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 194 человек. Общее число зараженных составило 92 914.

Новые случаи выявили в 43 городах и районах области. Среди заболевших 28,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 38,6% – от 46 до 65 лет; 23,7% – от 66 до 79 лет; 5,2% – старше 80 лет; 4,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 1 401 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 16 человек.

За сутки выздоровели 184 зараженных. За все время от ковида вылечились 83 135 зараженных.

Подтвердилась смерть семи инфицированных. Это шесть женщин в возрасте от 68 до 84 лет и мужчина 68 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 344 человека.

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