Коронавирус в Ростове-на-Дону на 24 мая 2021: от опасного вируса скончались еще три человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 195 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 24 мая 2021 — заразились еще 69 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 196 человек. Общее число зараженных составило 92 720.

Новые случаи выявили в 46 городах и районах области. Среди заболевших 29,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 38% – от 46 до 65 лет; 20% – от 66 до 79 лет; 5,6% – старше 80 лет; 6,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 405 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 18 человек.

За сутки выздоровели 160 зараженных. За все время от ковида вылечились 82 951 зараженных.

Подтвердилась смерть трое инфицированных. Это женщин в возрасте 84 лет и двое мужчин — от 51 до 69 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 337 человек.

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