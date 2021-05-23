Коронавирус в Ростове-на-Дону на 23 мая 2021: в тяжелом состоянии находятся 16 местных жителей

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 197 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 23 мая 2021 — заразился еще 70 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 197 человек. Общее число зараженных составило 92 525.

Новые случаи выявили в 45 городах и районах области. Среди заболевших 30,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,5% – от 46 до 65 лет; 32,5% – от 66 до 79 лет; 8,6% – старше 80 лет; 6,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 459 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 16 человек.

За сутки выздоровели 179 зараженных. За все время от ковида вылечились 82 791 зараженных.

Подтвердилась смерть 17 инфицированных. Это 11 женщин в возрасте от 53 до 96 лет и шесть мужчин — от 64 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 334 человек.

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