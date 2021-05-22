Коронавирус в Ростове-на-Дону на 22 мая 2021: опасный вирус подхватили еще 199 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 199 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 22 мая 2021 — заразился еще 71 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 199 человек. Общее число зараженных составило 92 328.

Новые случаи выявили в 43 городах и районах области. Среди заболевших 28,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 39,2% – от 46 до 65 лет; 16,1% – от 66 до 79 лет; 8,5% – старше 80 лет; 7,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 478 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 18 человек.

За сутки выздоровели 166 зараженных. За все время от ковида вылечились 82 612 зараженных.

Подтвердилась смерть 15 инфицированных. Это три женщин в возрасте от 58 до 74 лет и 12 мужчин — от 57 до 95 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 317 человек.

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