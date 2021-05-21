Коронавирус в Ростове-на-Дону на 21 мая 2021: за сутки выздоровели более 160 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 196 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 21 мая 2021 — заразились еще 70 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 196 человек. Общее число зараженных составило 92 129.

Новые случаи выявили в 44 городах и районах области. Среди заболевших 52,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 26,4% – от 46 до 65 лет; 12,8% – от 66 до 79 лет; 3,2% – старше 80 лет; 4,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 1 491 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 19 человек.

За сутки выздоровел 161 зараженный. За все время от ковида вылечились 82 446 зараженных.

Подтвердилась смерть 23 инфицированных. Это 14 женщин в возрасте от 64 до 90 лет и девять мужчин — от 44 до 95 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 302 человек.

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