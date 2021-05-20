Коронавирус в Ростове-на-Дону на 20 мая 2021: количество зараженных приближается к 92 тысячам

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 198 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 20 мая 2021 — заразились еще 67 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 198 человек. Общее число зараженных составило 91 933.

Новые случаи выявили в 47 городах и районах области. Среди заболевших 31,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 38,9% – от 46 до 65 лет; 19,7% – от 66 до 79 лет; 5,6% – старше 80 лет; 4,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 1 491 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 11 человек.

За сутки выздоровели 158 зараженных. За все время от ковида вылечились 82 285 зараженных.

Подтвердилась смерть 26 инфицированных. Это 16 женщин в возрасте от 54 до 91 года и десять мужчин — от 58 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 279 человек.

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