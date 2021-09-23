«Пациенты могут и обмануть»: известный ростовский психиатр прокомментировала расстрел студентов в Перми

Психиатр рассказала, какие изменения в человеке могут сигнализировать о душевной болезни Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Трагедия 20 сентября в пермском университете унесла жизни шестерых человек. 18-летний студент-первокурсник юридического факультета пришел в вуз с дробовиком в руках и расстреливал всех, кто попадался ему на пути. Перед тем как начать убивать, он оставил письмо, в котором подробно рассказал о мотивах, и о том, как получил разрешение на оружие.

- Произошедшее не является терактом. Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно, - сообщил Тимур Бекмансуров.

Ну а дальше 18-летний студент рассказал о том, как получил разрешение на оружие у психиатра в поликлинике. Врач дала тесты. Тимур часть ответов нашел в Интеренете, а ответы на другой ему дала одноклассница, проходившая этот тест ранее. Беседа с психиатром заняла 10-20 минут.

Врач-психиатр высшей квалификационной категории, главный врач клиники «Феникс» рассказала, какие мотивы могли двигать парнем, как заметить душевное расстройство у близкого, а также объяснила, сколько времени надо для того, чтобы психиатру поставить верный диагноз.

«МОЖЕТ НАЧАТЬ УБИВАТЬ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ДОПЕКЛИ»

Так, по словам Ольги Бухановской, агрессия и массовые убийства – разные вещи. Далеко не каждого злость толкает на расстрел. И в то же время массовую расправу может устроить как психически здоровый человек, так и тот, у которого есть душевное расстройство.

Ольга Бухановская не исключает, что вполне себе здоровый с точки зрения психиатрии, человек может начать убивать из-за того, что «допекли». Но, в то же время, уничтожать людей может и страдающий шизофренией. При этом и сам больной, и его близкие могут даже не догадываться, что здесь имеет место душевная болезнь.

- Люди могут быть разными и испытывать разные эмоции. Мы можем быть тихими, орущими или замкнутыми. При этом болезнь может развиваться исподволь. Человек и не подозревает, что болен. Поэтому врачи-психиатры должны целенаправленно искать признаки болезни. И, если их что-то насторожит, то должен быть план дифференциальной диагностики. Если специалист выявит болезнь, то, конечно, необходимо начинать лечение, - говорит Ольга Александровна.

А еще эксперт считает, что необходимо просвещать общество по поводу психиатрических заболеваний.

- Люди только и говорят про панические атаки и депрессии, а психиатрия намного сложнее и разнообразнее. Поэтому в доступной форме надо объяснять социуму, на что обращать внимание, - продолжает психиатр.

СЫРОЕДЫ, РЕЛИГИЯ И ШИЗОФРЕНИЯ

Так, первыми звоночками может стать изменение в поведении человека.

- Был общительным, стал замкнутым. Начал стремиться к уединению, появились странные высказывания и суждения, чрезмерное, ни к чему не приводящее размышление о смысле жизни, излишнее философствование. Это - первые звоночки шизотипического расстройства либо инициального периода шизофрении. Также у человека могут возникнуть странные увлечения, которые не свойственны ему вообще. К примеру: вдруг резко стал сыроедом и объяснил это тем, что увидел в фильме, как убивают животных и теперь все время думает о том, какие грустные перед забоем были глаза у коровы. Либо всю жизнь был православным и воспитывался в соответствующих традициях, а потом резко меняет веру, - поясняет Ольга Бухановская.

Конечно, специалист не исключает, что изменение в привычках или в характере могут быть связаны, в том числе, со сменой жизненных обстоятельств и ценностей. В любом случае, диагностировать душевное расстройство может лишь специалист. И никакие тесты в сети, конечно, не заменят врача.

«ПАЦИЕНТ МОЖЕТ ПРИТВОРЯТЬСЯ»

Впрочем, десятиминутного приема у участкового доктора в поликлинике также крайне мало для того, чтобы понять – болен человек или нет.

Если говорить о психиатрии, то тут важен тесный диалог с пациентом и его родственниками. И, конечно, одной консультации, как правило, не достаточно.

- Видимо, тот, кто писал государственные постановления, регламентирующие медосмотры, выдачи разрешительных документов и справок психиатрами в поликлиниках, не думал об этом, - говорит эксперт.

Ольга Александровна привела в пример свою практику. Так, иногда у нее уходит три недели на то, чтобы поставить диагноз, а иногда – и пару месяцев.

- Но только не 10 минут. Ни в коем случае! За это время мы ничего не сможем увидеть. Ведь пациент может молчать или пытаться обмануть врача. А мы же, как следователи, которые должны установить вину или невиновность человека, - подытожила специалист.

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