Выйдем из безнадежной депрессии: Как бороться с осенней хандрой, рассказал ростовский психолог

Что делать, если близкий человек уже долго совсем без сил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчане, конечно, привыкли, когда среди сентября +30, будто лето и не уходило. Но не в этот раз. Нынешний сентябрь начался как настоящий октябрь — с похолодания и дождей. В соцсетях отгремели мемы про Шуфутинского и третье сентября, а значит на очереди — шутки про хандру и депрессию, которую сегодня себе горазд ставить каждый первый. Ну а что? Холодно, пасмурно, многим хочется ограничить контакты и окуклиться до следующего лета. И если такое состояние быстро не проходит, а только усугубляется? Как правильно подготовиться к осени, чтобы каждый день бы в радость, «КП — Ростов-на-Дону» рассказала психолог Елена Шамова.

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ-ТО ТАКОЙ?

- Давайте все-таки разберемся, какой диагноз все себе пытаются поставить - что такое депрессия? Это история не про то, когда вас обидели вчера, и вам грустно и печально, а на следующий день уже все хорошо. Сейчас стало достаточно популярно называть этим словом все подряд. Но реальная депрессия длится достаточно долго.

Это пониженный эмоциональный фон, угнетенное состояние, негативный настрой. Проще говоря, когда простые житейские ситуации и удовольствия вам уже радости не приносят. Например, вы перестаёте получать удовольствие от еды, какие-то ситуации и занятия, которые раньше вам нравились и вызывали эмоциональный подъем, перестают доставлять вам удовольствие.

Как распознать, что у человека может быть депрессия? Человек перестаёт следить за своим состоянием, как физическим, так и эмоциональным. Его ничего не радует, у него тусклые глаза и поникший вид. Страдает осанка — человек сутулится. У него достаточно бедная вербалика и невербалика: отсутствие мимики, он не улыбается. Как правило, входить в контакт с другими людьми ему достаточно сложно.

Испытывающие этот недуг подолгу задумываются, молчат и постепенно они уходят в себя. Также есть яркие признаки депрессивного состояния: человек все время спит, он постоянно уставший, причём с этой усталостью он и просыпается. Здоровый человек просыпается бодрым, испытывая эмоциональный подъем, в отличие от человека страдающего депрессией, который изначально просыпается уставший, а расходиться начинает более менее ко второй половине дня. Более того, при депрессии присутствует своеобразная сухая боль за грудиной, она проявляется на уровне солнечного сплетения и выше: ноет, болит и печёт. В подобных ситуациях лучшим решением будет обращение специалисту, потому что самостоятельно из этого состояния выйти очень трудно.

Если человек все время спит, но при этом постоянно уставший - это тревожный звоночек Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

АСТЕНИЯ КАК ПРЕДШЕСТВЕННИК ДЕПРЕССИИ

Еще один термин. Многие путают депрессию с астенией. Это пониженное психоэмоциональное и физическое состояние, которое испытывал каждый из нас, например после болезни. Да, вы уже вроде как выздоровели, но быстро истощаетесь и устаёте, ничего не хочется, ощущения притуплены. Если состояние астении продолжается на протяжении двух лет, то оно автоматически переходит в депрессию. Что может приводить к астении? Нарушение ритма сна и бодрствования, отсутствие внимания к своему настроению, физическому и психоэмоциональному состоянию. Трудоголизм - это прямая дорога в астению, ведь, когда человек много работает, отдает и вкладывает, то он теряет большое количество энергии и при этом не пополняет свои ресурсы. Не удивительно, что он будет планомерно истощаться, и это может проявляться через психосоматику, а потом начнет переходить в постоянное отсутствие энергии. Вы, наверное, слышали о синдроме хронической усталости. И если на этом этапе не начать менять свою жизнь, то вы автоматически переходите в стадию депрессии.

ОСЕННЯЯ ХАНДРА: ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ?

Как ни крути, осень сильно влияет на настроение и самочувствие. Идешь по улице, и кажется, что ветер пронзает насквозь, несмотря не самую теплую одежду. В такой период ты становишься более раздражительный, быстрее устаёшь, пропадает желание что-то делать, ты начинаешь позже вставать с кровати и тратить больше времени на сборы и раскачку по утрам.

Психолог предупреждает: неконтролируемый трудоголизм - прямой путь в истощение, а там до депрессии - рукой подать Фото: Михаил ФРОЛОВ

Психолог Елена Шамова составила список дел, которые помогут разогнать если не тучи, то осеннюю хандру точно.

Запишитесь на массаж

Во-первых, это сама по себе приятная процедура, ведь во время нее выделяется окситоцин — гормон счастья, ну и, конечно, это ещё и полезно для здоровья

Сходите на фотосессию

Может и не на самую банальную в листве — включайте фантазию! Удовольствие будет и от приготовления: визажист делает сногсшибательный мейкап, парикмахер создает красивую прическу. Это, согласитесь, приятно. А во время работы с хорошим фотографом, модели понимают, насколько они красивы.

Посетите новые места в вашем городе

Посмотрите в поисковике, что сейчас происходит в вашем городе. Если в культурном и спортивном плане затишье, то всегда можно просто посетить кафе, парк, кино.

Встречайтесь с друзьями, с которыми давно не виделись

С ними время пролетает быстро, начинаешь вспоминать веселые моменты жизни – какая уж там хандра!

Устройте себе внеплановый шопинг

Причём без четкой постановки цели. Просто гуляйте, дурачьтесь, примеряя на себя разные образы – создавайте новые картинки себя.

Добавьте в меню насыщенные бульоны

Они согревают, дают энергию, а ещё помогают побороть вирусы, а то ковид да и грипп не дремлют.

Пейте травяные чаи

Они спасают от простуды и дают энергию.

Запишитесь на кружок

Йога, танцы, лепка - что угодно. Когда вы чем-нибудь увлечены да еще и находитесь в компании единомышленников, это отлично заряжает батарейки.

И напоследок психолог рекомендует беречь себя: заботиться и о теле, и о психике. Самое главное — делаем все для себя любимых, чтобы слово «депрессия» не беспокоило.

Первоклассный способ бороться с осенней хандрой - пройтись по новому маршруту даже в своем городе Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чаты дома – добро или зло: Соседи женятся, ругаются и делают одинаковые ремонты

Администратор чата многоэтажки в спальном микрорайоне Ростова рассказала о том, как мессенджеры меняют жизнь жильцов (подробнее)

Ростовчанин в специальных клубах учит отцов детей -инвалидов справляться с трудностями и помогать женам

Отправной точкой стала история про молодую женщину, которая осталась с больным сыном на руках (подробнее)