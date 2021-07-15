«Папа особенного ребенка»: Ростовчанин учит отцов справляться с трудностями и помогать женам

Сергей Асатуров открыл клубы для отцов после тяжелой консультации с мамой ребенка-инвалида. Фото: Предоставлено героем публикации

«Боль может перерасти в моменты счастья», - так считает ростовчанин Сергей Асатуров. Именно он открыл больше двух десятков бесплатных мужских клубов «Папа особенного ребенка» в Ростовской области, на которых учит отцов не просто общаться с детьми, но и помогать своим женам. Как оказалось, толчком для помощи сотням родителей ребят с ограниченными возможностями здоровья стал случай с женщиной, которая захотела отказаться от особенного сына. Но обо всем по порядку.

НАСТУПИЛО ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ

За плечами Сергея Асатуров – работа с родными погибших во время страшного пожара в ТЦ «Адмирал» в Казани, и помощь людям, потерявшим в авиакатастрофе близких, и многочисленные консультации с клиентами. Клинический психолог видит чужую боль чаще, чем кто-либо. Мужчина уверяет: психолог, как пожарный или врач скорой должен быть там, где он нужен и делать свою работу не только профессионально, но и с любовью.

- Как-то ко мне на консультацию пришла измотанная морально женщина, мама ребенка-инвалида, - вспоминает Сергей. - Она вкладывала все силы и душу в девятилетнего сына. Муж работал вахтовым методом, поэтому все заботы о ребенке лежали на ней. И вот она сидит в кабинете и говорит, что хочет отказаться от ребенка, так как у нее просто больше нет сил. И это была не история про жестокосердие, ведь мать всей душой любила и любит мальчика. Просто в какой-то момент у нее наступило эмоциональное выгорание. Она не хотела больше ничего кроме отдыха, хотя бы – физического.

По словам Сергея, семью удалось сохранить. Но пришлось работать и с женщиной, и с ее супругом. Именно после этого случая психолог осознал, что таких уставших матерей - сотни, если не тысячи.

Психолог уверен, что особый подход нужен не только к особым деткам, но и к их родителям, ведь взрослым зачастую бывает тяжело морально. Фото: предоставлено героем публикации

УЖЕ 400 ОТЦОВ

Так мужчина пришел к тому, что начал помогать семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Сергей стал автором проекта «Папа особого ребенка». Это – сеть клубов для мужчин, у которых дети страдают тяжелыми заболеваниями: ДЦП, аутизм, прикованные к инвалидному креслу, незрячие, слабослышащие или полностью глухие. Сейчас таких центров на Дону 23. Они были открыты при поддержке правительства Ростовской области и министерства труда. В планах до 2025 года открыть еще два.

- Деятельность клубов направлена, в первую очередь, на вовлечение отцов в процесс реабилитации, ухода, обучения и развития особенных детей, - продолжает собеседник. - Это позволяет немного разгрузить мам, дать им возможность уделить время себе. А еще в центрах родители понимают, что боль может перерасти и в моменты счастья – когда видишь, как ребенок развивается и делает те вещи, которые раньше не умел: поставить чайник, завязывать шнурки или пожарить яичницу.

В клубах специалисты работают как с детьми, так и с их отцами. Также консультации можно получить и в онлайн-режиме.

- Сотрудниками клуба ведутся блоги в Instagram, онлайн-эфиры в YouTube, созданы группы в WhatsApp, где идет общение с семьями, имеющими детей с особенностями развития, - рассказывает специалист.

МАМАМ ТОЖЕ НАДО УЧИТЬСЯ ОТДЫХАТЬ

Цель клубов – не только вовлечь отцов в воспитательный процесс, но и научить мам тратить время на себя.

- Ведь они не умеют этого делать! Даже если ребенок с отцом на рыбалке, женщина все равно стремится к контролю, в ее голове – тысячи мыслей: а тепло ли одето чадо, а поел ли, а не пойдет ли вдруг дождь? Мамы просто тащат на себе непосильную ношу, и сами себя подводят к эмоциональному выгоранию, - делится психолог.

Ну а у пап – другая проблема. Они любят своих детей, но, зачатую, не знают, как с ними взаимодействовать, а иногда – стесняются особенностей своих малышей.

- Мужчины не умеют просить помощи. А в клубах они находят поддержку. Учатся взаимодействовать со своим ребенком, не стеснятся его и не боятся, что не смогут вовремя и правильно среагировать на какую-либо сложность, - говорит Сергей.

Сейчас донские клубы отцов посещают 400 мужчин. В каждом клубе – свое расписание и свои программы занятий. Педагоги ориентируются, в первую очередь, на график родителей. Конечно, все общение отцов, детей и специалистов не сводится к стенам клуба.

- Наши мужчины и на рыбалку с детворой ездят, и в театры, и в цирк, и в зоопарк, - продолжает психолог.

К слову, занятия и развлекательные мероприятия для родителей и детей полностью бесплатны.

Пока отцы работают со специалистами-психолгами, детвора занята своими делами. Фото: предоставлено героем публикации

ВОЗВРАЩАЮТ И ПАП, И МАМ

Специалисты трудятся в клубах на безвозмездной основе. Благодаря сотрудникам центров удалось сохранить не одну семью, находящуюся на грани развода. И, более того вернуть мужа. А это – самая большая награда.

- Имен называть не буду, так как история была болезненная. Но суть такая, что мужчина, не выдержав всех тягот, связанных с воспитанием ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ушел. Несколько лет он не общался с семьей. А потом, после занятий в центре, вернулся к жене и сыну, - говорит Сергей.

Но не всегда не выдерживают нагрузки только лишь отцы.

- В наш центр с сыном приходит мужчина, от которого ушла жена. Она бросила свою семью. Эта история была очень тяжелой для него. Но человек не сломался. Полностью посвятил себя воспитанию ребенка, – рассказывает психолог.

Кстати, с проектом «Папа особого ребенка» ростовчанин занял третье место во Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020» и выиграл 1,2 млн рублей. Эта деньги Сергей Асатуров потратил на оснащение центров оборудованием.

Кроме этой, у проекта есть и другие награды. Только за конец 2020-начало 2021 таковых было восемь, в том числе – и федерального уровня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ростовская школа отказала в бесплатном питании ребенку-инвалиду

Мать ученика посчитала решение несправедливым и написала жалобу (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ:

«Врачи не давали гарантий»: Как живет парень, родившийся с весом 900 граммов

Ростовчанин уверен, что у каждого из нас есть безграничные возможности: сам он, например, вышел на поле на Чемпионате мира по футболу (подробнее)