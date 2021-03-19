Ростовская школа отказала в бесплатном питании ребенку-инвалиду

Сотрудники прокуратуры нашли нарушения в школе-интернате № 41. Фото: Карты. Google

В Ростове мама ребенка с ограниченными возможностями здоровья написала жалобу на школу-интернат № 41. Женщина посчитала несправедливым, что ее ребенок-инвалид не получает бесплатное двухразовое питание из-за того, что осваивает учебную программу на дому.

- Была проведена проверка на соблюдение законодательства об образовании и защите прав инвалидов, - сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры. - Выявлены нарушения законодательства. Исковое заявление о взыскании денежных средств на питание ребенка направлено в суд.

Сотрудники прокуратуры выявили, что с момента начала обучения ребенок не получал положенную ему по закону еду. Компенсация расходов семье не производилась с 2017 года.

Сейчас руководство учебного заведения решает вопрос с компенсацией. Часть денег уже выплачена матери школьника.

Напомним, на нарушении закона поймали сотрудников одной из ростовских детских поликлиник.

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