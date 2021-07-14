«Врачи не давали гарантий»: Как живет парень, родившийся с весом 900 граммов

Сегодня 20-летний парень - победитель соревнований и конкурсов. Фото: личная страница героя публикации ВКонтакте.

В жизни иногда случаются события, исход которых сложно предугадать. То, что меняет и заставляет ценить каждый миг. Ровно 20 лет назад в семье Кулешовых произошло радостное событие: родился долгожданный сын. История маленького Серафима началась с борьбы за жизнь: мама родила мальчика на шестом месяце беременности, а весил он всего 900 (!) граммов. По тем временам это считалось экстремально низкой массой тела. На искусственном кислороде малыш пробыл в больнице почти два месяца. А шансы на счастливый исход были минимальны.

Воля к жизни маленького, но сильного духом человечка победила. Сегодня Серафим – студент, победитель многочисленных Олимпиад и соревнований. Он стал одним из немногих мальчишек, которым выпал шанс выйти на поле во время Чемпионата мира по футболу. В откровенном интервью парень рассказал, что ему все это стоило.

ХАЙПИТЬ НА ТАКОМ НЕ БУДУ

Дело в том, что преждевременное рождение сказалось на здоровье Серафима. Но в тоже время оно сделало его сильнее. Парень вспоминает, что однажды утром задумался: «Почему судьба повернулась именно так?».

- В какой-то момент я понял: Не за что мне это, а для чего? И что я своим примером могу вдохновить других, - признается Серафим. - При этом о здоровье говорить не хочется, это взывает чувство жалости, а я сознательно его избегаю. Хайпить на подобных проблемах - не мой случай. Просто нужно выносить пользу из всего и делать добро.

Серафим успешно пишет тексты, в том числе на тему спорта. Фото: личная страница героя публикации ВКонтакте

С начальных классов парень стал задумываться о своей судьбе, о смысле жизни. Чаще всего найти ответы было сложно. Помогала семья и друзья, а иногда и написание художественных текстов. И тогда Серафим понял, что у каждого из нас есть безграничные возможности. Почему бы не замахнуться на самое высокое?

- Ведь человеку из провинции тоже реально добиться успеха, - уверен дончанин. - Многие думают, что легче тем, кто живет в больших городах или кто родился в богатой семье. Но на самом деле, легче тем, кто стремительно идет к своей цели и верит в победу.

БЕЗ ГРАНИЦ

Парень начал работать над собой, и спустя время стал победителем многочисленных спортивных соревнований, литературных конкурсов. А в 2018 перед матчем Бельгия - Япония Серафим в компании других ребят гордо выносил флаг на поле.

Во время того же Чемпионата с юношей произошла трогательная история. Перед игрой за третье место он вынес судье монету с рождения парализованной (!) рукой.

Серафим признается, что в сопровождение было попасть сложнее. Нужно было сделать серию из фотографий, собрав свою команду поддержки.

Серафим удостоился чести выйти на поле во время Чемпионата мира по футболу перед матчем Бельгии и Японии. Фото: личная страница героя публикации в "Инстаграм"

- Я решил, что такую возможность упускать нельзя, и вместо одной конкурсной работы отправил несколько десятков, очень хотел победить, - признается парень. - И в итоге стал одним из четырех счастливчиков. Нельзя описать словами все то, что я испытывал. Начиная от момента, когда я узнал, что выиграл в конкурсе, и заканчивая выходом на поле.

Для Серафима было очень важно вынести монету на поле: парень испытал всю палитру эмоций: слезы радости, мурашки по коже и дрожь. И признается: этот момент он запомнит на всю жизнь.

Парень - большой любитель домашних животных и часто фотографируется с хвостатыми. Фото: личная страница героя публикации в "Инстаграме"

СЕМЬЯ – САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

Серафим уверен, что сильным его сделала семья и вера в то, что все будет так, как он захочет. По его мнению, очень большую роль играет окружение человека

- Рядом со мной всегда были люди, которые будто бы передавали тепло и любовь, - улыбается он.

Сейчас Серафим задумываться о том, чтобы стать блогером. Год экспериментировал с жанрами и подачей материала, и только сейчас окончательно определился.

- Я решил делать добрый и позитивный контент, не ограничиваясь определёнными рамками. Главное, чтобы он был от души и не делался ради хайпа, а от чистого сердца, с любовью. Каждый человек со своими особенностями имеет право на ту жизнь, о которой он мечтает. Важно ценить каждое мгновение, верить в себя и творить добро. Пусть и банальная, но истина.

Парень ведет свой блог: через него старается нести подписчикам позитивный настрой на жизнь. Фото: личная страница героя публикации в "Инстаграме"

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