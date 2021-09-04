Чаты дома – добро или зло: Соседи женятся, ругаются и делают одинаковые ремонты

Создавая чат, женщина даже не думала, что объединит почти триста человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Чаты, соцсети, мессенджеры давно и плотно вошли в нашу жизнь. Они могут бесить, когда занят, смешить и развлекать, когда скучно, а еще - приносить пользу. Несмотря на то, что «болтушки» часто вызывают разные, в том числе и негативные эмоции, сообщения из «беседок» всегда с нами.

О бурной жизни в Сети рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» администратор чата 17-этажного дома в одном из новых микрорайонов Ростова Елена Сапрыкина.

БЫЛ ЧАТ НА ТРОИХ

Женщина говорит, что порыв создать чат дома в «WhatsApp» у нее возник внезапно.

- Мы с мужем купили квартиру в районе, в котором хотели жить, и в доме, который нам нравился. Как и в любой многоэтажке, в нашей новостройке были свои типичные проблемы, например, разрисованная кабина лифта. С него-то, собственно все и началось. Я познакомилась с двумя инициативными соседками, и мы решили, что нам нужна камера в лифт, после чего я создала чат, так сказать, на троих. В нем и вели диалоги про камеры, - говорит Елена.

Но установка оборудования оказалась делом не дешевым. Стало ясно, что нужны еще люди. Тогда Елена оставила консьержу свой номер телефона для того, чтобы та передала другим жильцам информацию о том, как добавиться в «домовой чат».

- Буквально за пару–тройку месяцев в нем уже было почти 300 человек. Если быть точной, - 283, - продолжает Елена.

На камеры, кстати, так деньги и не собрали. Зато обсуждали их установку долго и бурно.

Ближе к ночи в чат с матами врываются уставшие после работы жильцы Фото: Иван МАКЕЕВ

ПИШУТ МАТОМ И ШЛЮТ ФОТО РАКОВ

- И причем, самые горячие дискуссии начинались часов эдак в 10 вечера и в будние дни, - вспоминает «хозяйка» чата. - Именно в это время, чаще всего, пишут совсем нецензурные вещи. Это связано с тем, что домохозяйки и молодые мамочки в декрете ложатся спать, а в беседу вступают мужья. Я вначале прям расстраивалась, что не получается конструктивного диалога. А потом поняла людей. Вот, представьте, пришел мужик с работы домой. Злой. Уставший. А тут кто-то предлагает сдать деньги, а он не хочет расставаться с 500 рублями. И пошло-поехало…

Кстати, после таких выяснений отношений в чате как минимум трое жильцов разругались вдрызг и теперь не здороваются в реале.

- Так, - продолжает администратор, - с антипатией в «болталке» разобрались. Теперь о хорошем. Совершенно точно, что в выходные, особенно в праздничные, люди более дружелюбны. Все расслабленные и благожелательные. Шлют фотографии раков, пива, и так далее. В общем, делятся положительными эмоциями.

Соседи 17-этажки постоянно спрашивают друг у друга то дрель, то телефон хорошего водопроводчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПУЛЬСОКСИМЕТР В ПАНДЕМИЮ – САМЫЙ ХОДОВОЙ ЗАПРОС

Помимо площадки для болтовни чат дома приносит и пользу. Часто соседи «стреляют» друг у друга сигареты, занимают дрель, спрашивают номера знакомых сантехников или мастеров по ремонту ноутбуков. А в последнее время появился новый тренд – поиски через чат пульсоксиметра.

- Последний запрос стал особенно популярным из-за ковида. Один из жильцов и вовсе просил сдать ему прибор в аренду на неделю. Правда, никто на эти просьбы не отвечает. Видимо, бояться контактировать с потенциально зараженными ковидом, - говорит Елена.

Новоселы почему-то именно в «беседке» обсуждают ремонт, обои и дизайнерские находки.

- Шлют друг другу фото диванов, штор и кресел. В итоге, в нашем доме, как минимум, есть три квартиры с практически одинаковым ремонтом и очень похожей мебелью. Видимо, косплеят друга, - смеется ростовчанка.

Пока одни жаловались на жизнь в общем чате, здесь же появилась будущая семья - соседи поженились Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧАТ, ГДЕ СОЕДИНЯЮТСЯ СЕРДЦА

Елена признается, что, конечно, иногда ей хочется удалить беседку.

- Я же тоже человек – меня некоторые соседи раздражают. Я устаю и психую. Но не «убиваю» чат по одной причине – пользы в беседке больше, чем негатива. Вы знаете, что именно в чате нашего дома нашли друг друга Паша и Света. Ребята познакомились в болталке, обсуждая очередного балконного курильщика, выбрасывающего окурки из окна. И это знакомство закончилось свадьбой. Невесте даже далеко переезжать не пришлось. Света просто перенесла свои вещи к Паше, а в свою квартиру впустила квартирантов, - сказала Елена.

Кстати, по словам Елены, ростовский микрорайон Левенцовка – район, богатый на чаты в целом. Так, там есть такие беседки, где принимают заказы домашнюю малину, есть чат, через который можно купить мясо кроликов и мясо нутрии. Есть чаты, где закупаются рыбой. А есть и «Барахолка». Ни и, конечно, школьные чаты: «Первоклашки из 115-ой школы», «Выпускники» и так далее. И к некоторым активная домохозяйка даже приложила руку.

И теперь вот всерьез задумывается над тем, чтобы на хлопотном деле заработать:

- Я пока удаляю тех, кто пытается через чат дома что–либо продать. Но, возможно, пересмотрю политику и буду пускать такие сообщения, например, в обмен на процент от продажи.

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