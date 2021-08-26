«На лекарства уходит ползарплаты»: учительница начальных классов - о наглых мамочках, испорченных детишках и страхе перед 1 сентября

Учитель с радостью ждет первоклашек на уроки, а вот тонны отчетов и изматывающие родительские чаты в мессенджерах - нет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ростовской школе Валентина Викторовна работает уже 20 лет. Она – учитель начальных классов. Профессию свою любит - выбирала, как говорится, по зову сердца. В ее «копилке» много профессиональных наград, а в домашней аптечке - успокоительных.

- Нервы сдают очень. Профессию люблю. Считаю ее важной и нужной. Но 1 сентября жду с ужасом, - начала свой рассказ об учительской доле Валентина Викторовна.

ДЕТИ – ЭТО ЧИСТЫЙ ЛИСТ

Все первоклашки без исключения - всегда самые замечательные дети!

- Да, есть балованные и не послушные, но у этих ребят чистые сердца, - уверена педагог. - Они честные, открытые всему новому, и именно в таком возрасте впитывают в себя все, как губка. Эти дети – чистый лист.

Поэтому крайне важно именно в начальной школе работать в тандеме – учитель-педагог.

- Учителю, как врачу, надо доверять! К счастью, со многими родителями мы так и работаем. Я осознаю свою ответственность за их детей и делаю все, чтобы малыши получали и качественные знания, и достойное воспитание в школе. А родители отвечают мне взаимностью – благодарностью и помощью.

Причем, под помощью педагог ни в коем разе не подразумевала подарки или какие-либо материальные вложения.

- Я о том, что родители и в Дне древонасаждения примут участие, и в семейной спартакиаде, - пояснила педагог.

Учитель уверена, что все первоклассники приходят в школу как чистый лист - хорошими и добрыми ребятами Фото: Олег УКЛАДОВ

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗНАГРАЖДНИЕ

К сожалению, чем старше становится ребенок, тем серьезнее начинаются проблемы.

- Если в первом классе главная головная боль – это неорганизованность и несамостоятельность детей, то потом проблемы нарастают как снежный ком, - с грустью констатирует учитель. - Так, уже во втором классе дети могут на перемене смотреть по телефону порно. Матом ругаться тоже начинают со второго класса. Да, не всегда понимают значение слов, но все равно ругаются!

По словам ростовской учительницы, по старшеклассникам, как правило, видно, из кого выйдет толк, а кто вряд ли продвинется по социальной лестнице.

- Нормальные перспективные дети готовятся к ЕГЭ, а те, кто в будущем пополнит ряды разнорабочих на полях - и это – в лучшем случае - строят из себя крутых, женихаются: не только знают, откуда берутся дети, но и во всю практикуют этот процесс. Например, в девятом классе, был у нас такой случай года четыре назад, и вовсе могут заняться сексом в кабинке школьного туалета, - поясняет Валентина Викторовна.

Учителю, как врачу, надо доверять, - считает учитель начальных классов Фото: Мария ЛЕНЦ

РОДИТЕЛЬСКИЕ ЧАТЫ - ЭТО БОЛЬ

По словам педагога, ей с каждым годом все труднее работать в школе. Еще десять лет назад, говорит Валентина Викторовна, нагрузка на учителей была намного меньше. И дело тут даже не в требованиях к образовательному процессу со стороны руководства учреждения или же минобра. Хотя, конечно, составление учебных планов, ведение журнала и проверки тетрадей в ночи никто не отменял. Это все тоже труд, требующий времени и сил.

Но больше всего педагога «выматывают» мессенджеры, школьные чаты и современный подход многих родителей к воспитанию.

- Сейчас поясню, - вздыхает Валентина Викторовна. - В каждом классе обычно создано два чата в «Ватсапе». И это – минимум! В одном чате – я и родители. Во втором – только родители. А если родители не нашли понимания между друг другом, то создается третий чат: там – те, кто «дружит» против кого-то. О содержании последних двух чатах я могу только догадываться. А вот чат с родителями – это боль. Конечно, удобно отправлять туда домашние задания, информировать о смене расписания или же о каком-либо мероприятии. Но если бы только этим все и ограничивалось!

К огорчению для учителя, только полезной информацией дело не заканчивается.

- Это – бесконечные поздравлялки с абсолютно любыми праздниками: не важно – с государственными, с днем объятий или кошек, - перечисляет собеседница. - И ладно бы, писали только доброжелательный спам. Но и здесь родители публично пытаются выяснить конфликт, критикуют программу, по которой учатся дети, обсуждают домашние задания. Поэтому телефон постоянно «пиликает», а переписка забирает массу времени. И, конечно, всегда найдутся родители, которые напишут тебе и в субботу, и в воскресенье.

Учитель говорит, что в старших классах чаще всего видно по детям, из кого выйдет толк, а кто высот не достигнет Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДО СВОИХ ДЕТЕЙ РУКИ НЕ ВСЕГДА ДОХОДЯТ

Валентина Викторовна – человек ответственный, отвечать старается всем и всегда. Вот только обидно, что мамочки, дергающие ее в воскресенье, забывают о том, что педагог – сама и жена, и мать. И что ей, как и любой женщине, тоже нужно свободное время для родных и близких.

- Я много сил и эмоций вкладываю в воспитание своих учеников. Ведь отвечаю не только за их уровень школьных знаний и за безопасность во время нахождения в стенах учебного заведения, но и за то, чем наполнятся их сердца. Мне искренне хочется, чтобы из них выросли достойные люди. А вот до своих детей руки не всегда доходят, - грустно улыбается учитель.

Тем не менее, несмотря на трудности своей профессии, Валентина Викторовна не собирается уходить ни в частную школу, ни в репетиторство.

- Я считаю, что я хороший преподаватель, поэтому проблем с тем же репетиторством у меня не было бы, - сказала Валентина Викторовна. - Но вот не могу уйти из профессии: нервничаю и переживаю за каждого своего ученика. Трачу кучу денег на лекарства. Моя домашняя аптечка целиком состоит из успокоительных. Но бросить профессию не могу. Думаю, потому, что награда за нее намного превышает вложения. Это такое счастье, когда ты видишь отдачу от учеников. Я понимаю, что нужна, что делаю настоящее дело. И что это того действительно стоит.

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