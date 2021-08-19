Оклады учителей вырастут на 50% в 2022 году

В Ростовской области вырастет оклад учителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев совместно с правительством принял решение об изменении оплаты труда педагогических работников. Изменения вступят в силу в 2022 году. Об этом глава региона заявил на областном августовском педсовете.

- В Ростовской области должностные базовые ставки педагогов вырастут на 50%. Молодые учителя станут получать надбавку. Увеличится гарантированная часть заработной платы. Начисление выплат станет более прозрачным и понятным, – рассказал Василий Голубев.

Губернатор также отметил, что сфера образования всегда являлась и является приоритетной для Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области с 1 октября повысят зарплату бюджетникам.

Соцработники, педагоги, работники культуры и медики получат прибавку из резервного фонда региональной казны.