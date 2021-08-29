История одной операции: врачи спасли ростовскую учительницу после инсульта

Ее на руках вынесли из автобуса и передали врачам скорой помощи. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Оксана Рябчун – завуч одной из ростовских школ, преподает русский язык и литературу. Сегодня она – на боевом посту. Работы много: скоро новый учебный год. За то, что снова вернулась в строй, на любимую работу, живет, радуется этому небу, солнцу и успехам своих учеников, Оксана Владимировна сегодня искренне благодарна врачам Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону, спасшим ее в феврале этого года. В «КП - Ростов-на-Дону» вместе с медиками и спасенной вспоминаем, как это было.

ПРИСТУП В АВТОБУСЕ

- На здоровье я никогда не жаловалась. Но усталость накопилась. Предыдущий 2020 год для всех нас был очень сложным, - вспоминает Оксана Владимировна.

В тот февральский вечер 2021 года она ехала домой с работы в автобусе. Ее школа расположена на улице Ленина. А живет педагог в микрорайоне Суворовский. Так что путь был не близкий. Внезапно у Оксаны Владимировны закружилась голова. Стало нехорошо до такой степени, что подкосились ноги, и она стала падать. Спасибо другим пассажирам: они быстро усадили женщину на сидение, дали ей воды. Ростовчанка позвонила мужу и попросила его вызвать ей скорую помощь прямо к остановке, куда должен прибыть ее автобус.

- Пока ехали, мне вроде бы, полегчало, отпустило, и я уже подумала, что «скорую» надо отменить, раз все обошлось. Но когда проезжали лицу Оганова, то снова накатило. Да так, что на моей остановке люди выносили меня из автобуса уже на руках. У меня отнялась вся левая сторона. Никогда такого не случалось, и от этого всего было очень страшно, - рассказывает ростовчанка.

«Скорая» быстро домчала женщину в больницу.

- Все было очень быстро и четко. Меня осмотрели врачи: сказали, что есть подозрение на ишемический инсульт. Этот диагноз подтвердился при исследовании на КТ. Доктора настояли на госпитализации, - вспоминает пациентка.

Ночью в считанные минуты развернулась операционная, и проблема была решена за 15 минут. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

ОПАСНЫЕ «ВОЛНЫ»

- Такое состояние, когда приступы идут «волнами» для инсульта характерно. И в этом кроется его коварство. Пациент может подумать: «Мне уже стало легче. И лучше я пойду домой». А драгоценное время будет упущено, потому что пагубный процесс в организме уже запущен, и без экстренной помощи с ним самому не справиться, - подчеркнула заведующая отделением неврологии ГБСМП Ростова-на-Дону Ольга Лисутина.

Исследование на компьютерном томографе показали, что во внутренней сонной артерии, в ее шейном отделе, у 50-летней пациентки стал образовываться тромб. Ситуация развивалась стремительно и угрожала ее жизни.

Была уже ночь. Ольга Александровна немедленно позвонила главному врачу, эндоваскулярному кардиохирургу Александру Пономареву. Через несколько минут он уже беседовал с пациенткой, а в операционной уже все было готово к предстоящему вмешательству.

Оксана Рябчун благодарна врачам за то, что сохранили ей здоровье, и 1 сентября она вернется в школу к ученикам. Фото: личный архив героя публикации

ВНУТРИ СОСУДОВ

Высокотехнологичная операция длилась всего пятнадцать минут, и пациентка все время была в сознании. Через небольшой прокол в бедренной артерии, с помощью миниатюрных инструментов, внутри сосудов эндоваскулярный кардиохирург добрался до места в сонной артерии, где начал образовываться тромб. И, установив стент, устранил проблему.

- Мне стало легче уже на операционном столе, - вспоминает Оксана Владимировна. - Исчез паралич левой стороны, а на следующий же день после операции я уже могла ходить и чувствовала себя хорошо - все функции восстановились. Через неделю после операции уже приступила к работе, и учебный год пролетел в обычном ритме. За лето отдохнула и восстановилась полностью, так что 1 сентября встречу с новыми силами. За то, что сегодня живу, работаю, двигаюсь искренне благодарна Александру Владимировичу, который провел мне высокотехнологичную операцию и всему прекрасному коллективу профессионалов больницы!

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