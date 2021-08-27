«Сумели сохранить нас обоих!»: носившая под сердцем первенца ростовчанка узнала о страшном диагнозе

Каждое 26 августа Александра приходит сказать врачам спасибо. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Каждый год в конце августа, 34-летняя ростовчанка Александра Гиря спешит в Городскую больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону, чтобы навестить врачей, которые семь лет назад спасли ее и на тот момент еще не родившегося ребенка.

Вот и сегодня - с большим праздничным тортом. Для нее всегда очень важен этот августовский визит к врачам, подарившим ей второй день рождения. С собой она захватила и фотографии сына.

- Они сделали невозможное. В той страшной ситуации, из которой, казалось бы, не было выхода, сохранили жизнь нам обоим, - говорит Александра.

ДОЛГОЖДАННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

- Это была моя первая долгожданная и очень желанная беременность, - вспоминает, как развивались события, Александра. - Я благополучно доходила до седьмого месяца как вдруг у меня появились резкие боли в спине. Поначалу, решила, что живот большой, нагрузка на спину увеличилась, вот и тянет. Думала справиться со всем этим дома. Но на третий день боли усилились, а к ним добавилась рвота. Мне показалось, что живот изменил форму, опустился. Мама сказала: «Нужно собираться в больницу», и мы вызвали «скорую».

После того, как в больнице сделали все необходимые в таких случаях исследования, вердикт медиков прозвучал, как гром среди ясного неба: «перитонит на фоне острого панкреонекроза. Необходима срочная операция!»

До сих пор осталось загадкой - почему у молодой 26-летней женщины, которая никогда не испытывала никаких проблем с поджелудочной железой и вела исключительно правильный образ жизни вдруг развилось такое грозное состояние? Ведь самыми частыми причинами панкреонекроза являются злоупотребление спиртным, жирной пищей и энергетиками.

Медикам удалось не только спасти пациентку, но и сохранить беременность. Сынок родился в срок. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

РЕДЧАЙШИЙ СЛУЧАЙ

Доктору анестезиологу-реаниматологу Алексею Зачепе (сейчас он - заведующий отделением реанимации № 5 Городского сосудистого центра ГБСМП Ростова, - прим. автр.) тогда тоже было 26 лет. Столько же, сколько и Александре.

Зачепа стал тщательно анализировать ситуацию и искать ответ на вопрос: почему так агрессивно повела себя поджелудочная железа молодой беременной женщины, фактически работая на самоуничтожение и разрушение ее организма?

- Существует около 200 причин такого поведения поджелудочной железы, - объясняет Алексей Владимирович. - Мы с коллегами начали анализировать, что же стало причиной в этом конкретном случае. Попросили родителей пациентки принести нам все истории ее болезни, какие только есть, начиная самого детства. Много дискутировали. В результате, пришли к ошеломляющему выводу, что имеем дело с редкой эндокринной патологией. Из-за которой во время беременности, учитывая гормональный фон, железа повела себя таким агрессивным образом.

СОХРАНИТЬ ДВЕ ЖИЗНИ

Тяжелейший сепсис, тяжелейшая полиорганная недостаточность, да еще и у беременной пациентки - это можно было назвать катастрофой и для самой ростовчанки, и для ее малыша. Но врачи поставили себе задачу - спасти две жизни. И шли к этой цели.

Хирурги провели Александре сложнейшую операцию. Поджелудочную железу удалось сохранить. И беременность тоже.

- Я помню, как Алексей Владимирович подходил ко мне в реанимации и объяснял, какая сегодня будет применена тактика лечения, что «прокапают» и какой ждут от этого результат, - вспоминает Александра. - Помню, что доверяла ему безоговорочно. Он вселял в меня уверенность, что все обязательно будет хорошо. А его коллега - врач-реаниматолог Марина Белоусова говорила мне: «Знаешь, он хоть и молодой, но очень талантливый. И поставил задачу сохранить вас обоих». Все в реанимации относились ко мне по-доброму - и врачи, и медсестры, и нянечки. И я всю жизнь буду благодарна им за это.

Александра рассказывает, что ни на минуту не сомневалась, что все будет хорошо, - так доверяла врачам. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

«ВЫКАРАБКАЕМСЯ!»

Панкреатиты и панкреонекрозы лечить очень не просто, а у беременной пациентки – так в десять раз сложнее.

- Основной принцип здесь был – не навреди. И мы не раз собирали консилиумы, чтобы посоветоваться с коллегами перед назначением того или иного препарата, - рассказывает Алексей Зачепа.

Организм пациентки, образно говоря, промывали, прибегнув к переливаниям крови и введению тщательно подобранных антибиотиков.

- У меня ни на минуту не возникало ощущения, что что-то случиться плохое. Я поняла, что раз до сих пор жива и мой малыш до сих пор со мной, а рядом такие прекрасные доктора, то все обязательно будет хорошо. Выкарабкаемся! – улыбается Александра.

Как говорят врачи, хороший позитивный настрой пациента – это уже 50 процентов успеха лечения!

Наступил тот день, когда Александру выписали из больницы живой и здоровой. А еще через некоторое время она родила своего первенца. Сама! Обошлось без кесарева сечения. Малыш появился на свет в положенный сок, крепкий и абсолютно здоровый. После всего пережитого и перенесенного это можно было назвать настоящим чудом.

За свою теперь уже довольно обширную практику доктору Зачепе приходилось не раз сталкиваться с разными сложными и редкими клиническими случаями. В реанимации, как вы понимаете, «легких» пациентов не бывает. Но, рассказывая об Александре, Алексей Владимирович констатирует: «Это был самый сложный случай!»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону врачи провели уникальную операцию беременной женщине, зашив поврежденный орган

Обычно в таких случаях, стремясь сохранить жизнь матери, просто прерывают беременность (подробнее)

«Жора, живи!»: Ростовские врачи выходили младенца, весом 740 граммов

На днях малыша вместе с мамой выписали из больницы (подробнее)

Коронавирус спровоцировал редкое заболевание у 28-летней ростовчанки

Девушку доставили в больницу в состоянии комы и температурой за сорок (подробнее)