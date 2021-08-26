В Ростове-на-Дону врачи провели уникальную операцию беременной женщине, зашив поврежденный орган

Врачи спасли жизнь и мамы, и ребенка. Фото: предоставлено ПЦ

В донской столице хирурги провели очень сложную и рискованную операцию ради того, чтобы их пациентка стала мамой. Ростовчанка еще не знает, кто же у нее в животике, - дочка или сыночек. Но зато она точно знает, что впереди ее ждут самые приятные в жизни женщины хлопоты – покупка коляски, выбор пеленок-распашонок. А еще недавно жизнь малыша, как и самой ростовчанки, была под угрозой.

Дело в том, что на сроке в 13 недель выяснилось, что рубцы после двух кесаревых сечений стали просто расходиться. Если говорить простым языком, то на матке появилась дыра. А это - прямая угроза жизни матери.

Как рассказали в перинатальном центре Ростовской области, в таких случаях обычно удаляют плод, а затем уже пытаются сохранить орган. Но врачи центра всегда на страже детей.

Операцию смело можно назвать уникальной. Фото: предоставлено ПЦ

- Мы решили, что попробуем сохранить не только орган, но и ребенка, - рассказали в центре. - Наши доктора провели уникальную операцию, сделали ювелирную метропластику, поставили барьер на тело матки, и сохранили малыша.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в донской столице спасли жизнь новорожденной девочке, чью шейку туго пять раз обвила пуповина. Ребенок мог скончаться, даже не начав жить. Но, к счастью, все закончилось хорошо, благодаря золотым рукам и профессионализму врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

“Пуповина обвила ее шею как змея”: в Ростове малышка чуть не погибла в утробе матери из-за уникальной патологии

Специалисты перинатального центра провели уникальную операцию и подарили девочке жизнь (подробнее)