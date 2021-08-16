“Пуповина обвила ее шею как змея”: в Ростове малышка чуть не погибла в утробе матери и-за уникальной патологии

Врачи перинатального центра помогли появиться на свет очаровательной малышке. Фото: ПЦ

Настоящее медицинское чудо произошло в Ростове-на-Дону в стенах перинатального центра. Там спасли жизнь малышке, чью шейку туго пять раз обвила пуповина. Девочка могла скончаться, даже не начав жить, но, к счастью, все закончилось хорошо, благодаря золотым рукам врачей.

СЕРДЦЕ ПОЧУЯЛО БЕДУ

Ростовчанка с трепетом ждала появления на свет доченьки. Каждый раз, когда малышка шевелилась в животе, сердце женщины замирало от радости. Но вот в один день что-то резко изменилось. Младенец вел себя намного спокойней, и уже так часто не пинался, давая знать о себе.

Ростовчанка сразу поняла – что –то случилось. Схватив документы, она помчалась в перинатальный центр.

Врачи, выслушав женщину, тут же отправили ее на УЗИ. То, что они увидели на мониторе, повергло в шок.

Пуповина пять раз обвила детскую шейку. Фото: ПЦ

Вокруг детской шейки тугой петлей обвилась пуповина. Причем специалисты насчитали сразу пять колец!

По словам главного врача перинатального центра Максима Уманского одно и двухкратное обвитие встречается довольно часто, а вот этот случай - уже уникум.

- Как правило, такое положение не представляет никакой угрозы, особенное, при наличии достаточно длинной пуповины. Но пятикратное обвитие, шестикратное, семикратное – это очень редкие случаи. И очень опасные,- говорит Максим Уманский.

Более того, если открыть статистику в сети, то интернет расскажет, что пятикратно обвитие случай не просто редкий, а и вовсе единичный! И, к сожалению, исход такой беременности грозит гибелью плода. Младенец просто задыхается в утробе.

Бригада врачей быстро, с ювелирной точностью провела операцию. Фото: ПЦ

«СОЛНЕЧНЫЙ РАДОСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

Но в этот раз у истории был счастливый конец. Бригада врачей быстро, с ювелирной точностью провела операцию. Пуповина вокруг детской шейки лежала так туго, грозя вот-вот удушить девочку, что резать ее пришлось быстро, четко и прямо в утробе. Все заняло 30 минут. И через полчаса, ставших судьбоносными для мамы и дочки, в операционной раздался громкий детский плач.

На свет на сроке 40 недель беременности появилась красавица Леона. Вес девочки – 3 килограмма 350 граммов, рост - 51 сантиметров! И только синюшные следы на шейке напоминали о том, что девочка могла погибнуть так и не увидев мир.

- Все просто счастливо совпало. Женщина проявила такую бдительность! Почувствовала неладное, пришла вовремя в ПЦ. Оперативно сработала и наша команда. Этот случай – солнечный радостный. Для нас это - маленькое чудо. Конечно, мы всегда готовы оперативно помочь и призываем мамочек вовремя обращаться к врачам в случае необходимости, - поделились эмоциями врачи перинатального центра.

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