«Жора, живи!»: Ростовские врачи выходили младенца, весом 740 граммов

Малыш появился на свет на 24,5 недели беременности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Случай чудесного спасения произошел в Ростове-на-Дону. Врачам удалось выходить кроху, весом меньше килограмма. О трогательной истории медики рассказали в своем Инстаграм-аккаунте.

Известно, что малыш появился на свет НИИАП РостГМУ чуть больше трех месяцев назад и гораздо раньше срока – на 24,5 недели беременности. Вес новорожденного оказался экстремально маленьким: всего - 740 граммов!

- Борьба за его жизнь шла более двух месяцев в отделении реанимации, где круглосуточно он был под наблюдением врачей и медсестер, - рассказали специалисты. – А затем его перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где приняли эстафету по выхаживанию мальчика. И вот, уже практически не Жорик, а Георгий отправился со счастливой мамой домой! И мы верим, он будет хорошим сыном своих родителей!

маму с малышом на днях выписали из больницы. Фото: Инстаграм niiap_rostov

Под трогательным постом-победой уже сотни восторженных лайков и комментариев.

- Это не первая победа! Все молодцы! Очень внимательные и грамотные врачи, - написал один из Интернет-пользователей.

- Дай Бог таким докторам крепкого здоровья, - оставил комментарий другой.

- Живи, Жора, живи! - пишут третьи, желают мальчику и его родителям всего самого наилучшего.

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