Коронавирус спровоцировал редкое заболевание у 28-летней ростовчанки

Первоначально было не понятно, что спровоцировало такое тяжелое состояние. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Из больницы Ростова-на-Дону выписали 28-летнюю пациентку, которая поступила в состоянии комы. Причем, первоначально было не понятно, что спровоцировало такое тяжелое состояние.

И только после тщательного анализа, консультаций и целого ряда лабораторных исследований у нее было выявлено редчайшее заболевание – злокачественное течение рассеянного склероза, болезнь Марбурга. Причем, до этого болезнь себя абсолютно никак не проявляла. Медики полагают, что причиной манифестации заболевания мог стать ковид, которым накануне переболела пациентка.

МРТ ПОКАЗАЛО СТРАШНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Полину, так зовут девушку, доставили, как уже было сказано, в состоянии комы, с температурой – за 40! И врачи поначалу заподозрили у нее энцефалит. Результаты МРТ головного мозга были, выражаясь простым языком, страшными.

С подобным случаем врачам сосудистого центра Городской БСМП уже приходилось сталкиваться в этом году, когда они спасли другую молодую пациентку, студентку одного из ростовских вузов, поступившую в больницу в таком же состоянии. Она 90 дней провела в коме и была подключена к аппарату ИВЛ. Но, благодаря усилиям врачей и грамотно подобранной схеме лечения, пришла в себя. Более того, медикам удалось сохранить все функции жизнедеятельности, а сама молодая девушка имеет все шансы после реабилитации снова вернуться к учебе в вузе.

Но у Полины, после обследования, энцефалит был исключен. Сделали все возможные лабораторные исследования на вирусы, на бактерии. Результаты проб на них были отрицательными.

Из больницы Ростова-на-Дону выписали 28-летнюю пациентку, которая поступила в состоянии комы. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

ТЕСТЫ БЫЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ

Зато выявлено злокачественное течение рассеянного склероза обозначенное в медицинской классификации, как болезнь Марбурга. Разгадать загадку болезни, которая явилась причиной такого состояния Полины, было не просто. Но ростовским медикам удалось. Не только разгадать, но и справиться с его агрессивным течением, вернув пациентку к жизни.

- Накануне Полина перенесла, как мы полагаем, ковид, - рассказал брат пациентки. - Хотя тесты на него были отрицательные, МРТ легких показало картину, характерную именно для этого заболевания. Полине было назначено лечение, которое она прошла дома под наблюдением участкового терапевта. Благополучно выздоровела. И отправилась в вуз на торжественное вручение ей диплома: получила второе высшее образование. А, вернувшись домой, почувствовала себя плохо. Ей становилось все хуже и хуже. И вскоре она уже ни на что не реагировала, не могла ходить, говорить, есть. Поднялась температура. Она впала в забытье и таяла на глазах. Мы не могли понять, в чем дело, творилось что-то страшное. Однако, врачи ее спасли. То, что сейчас она вновь говорит, двигается, общается с нами, можно назвать настоящим чудом! Ей назначил дальнейшее лечение, которые мы будем строго исполнять.

Сама Полина тоже тепло и искренне поблагодарила врачей, сделавших все возможное и невозможное для ее спасения.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Это была командная работа»

- Это была командная работа, - рассказал заведующий реанимацией № 5 Городского сосудистого центра ГБСМП Ростова-на-Дону, анестезиолог-реаниматолог Алексей Зачепа. - Не было бы такой мощной команды специалистов больницы, не было бы результата. В лечении пациентки участвовали и рентгенологи, и специалисты отделения неврологии нашей больницы, и коллеги анестезиологи-реаниматологи и специалисты медицинского университета. Мы провели несколько сеансов плазмофереза, начала падать температура. После недели лечения, начало проясняться сознание. Динамика стала положительной.

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