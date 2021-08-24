«Достаем заначки и запасаемся терпением»: как проходит подготовка к 1 сентября

Забег за рюкзаками, пеналами и ручками - в самом разгаре. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Школьники и их родители в преддверии сентябрьской единицы устраивают целые забеги в поисках лучших канцтоваров. Это как квест-игра в поисках клада. Но для ростовских учеников в роли золота и драгоценностей выступают нарядные пеналы, ручки и рюкзаки.

Цены на сборы ребенка в школу уже давно сравнялись со стоимостью хорошенького ювелирного украшения. Ну, а что делать? Приходится покупать. В «КП – Ростов-на-Дону» пообщались с новобранцами и опытными старожилами школьных сборов и узнали, как они готовятся к началу учебного года и сколько все это стоит.

«Я МНОГОМАМА»

Собрать в школу одного ребенка - задачка не из простых, но когда в твоем уравнении два прекрасных знаменателя – голова идет кругом. Дарья - многодетная мама. Младшую Машеньку нужно собрать в садик. Старших - Тихона и Варвару - в школу, и это вам не шутки!

- Я, как многомама, сборы к школе и садику начала в этом году пораньше, - признается Дарья. - С каждым годом стараюсь заранее подготовить все, чтобы продлить себе лето. Ну и детям тоже. Хотя сборы в школу - всегда радостное и приятное мероприятие. Все новое, красивое - практически новый год, только подарки выбираешь сам, а не Дед Мороз. Мой принцип сборов в школу - берите что хотите, в рамках списка, конечно. Цвет, фасон, форма, рисунок - выбирай сам, только чтобы точно пользовались и это действительно было необходимо. Такой же подход и к выбору одежды, обуви, рюкзака.

Дочь Дарьи в этом году идет во второй класс.

- Прямо в магазине я прошу все застегнуть, надеть и поправить самой, - говорит многодетная мама. - Если что-то не получается сразу, то в процессе сборов в 7 утра не получится вовсе, значит ищем дальше. Благо на сегодняшний день фасонов - масса. Покупаем все только в магазинах, как сейчас модно говорить – офлайн. Конечно, я люблю онлайн-шопинг, но школьную подготовку нельзя заменить. Это особая атмосфера. И для детей тоже полезно учиться ответственно подходить к этому вопросу.

Кто ищет, тот всегда найдет варианты и подешевле, и подороже. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ЗА КАНЦТОВАРАМИ - ИЗ ДЕРЕВНИ

Валентина рассказала, как готовила к школе свою дочь. В этом году праздничный звонок будет звучать для маленькой Ульяны впервые. Малышка с семьей живет в деревне, где нет богатого выбора принадлежностей, поэтому было решено отправиться на ответственную закупку в ближайший город.

- Учитель в школе выдал список обязательных покупок: пять тетрадей в клетку, пять в косую линию, - говорит мама будущей первоклашки. - Ручки, карандаши, ластик, линейка, стаканчик для ИЗО, краски, два альбома и цветная бумага, а вот фломастеры в этом году покупать запретили. Чтобы все это купить приехали из деревни в ближайший город Азов, ведь в наших краях нет такого выбора.

Канцтовары вышли в общей сложности на 4 тысячи рублей. Представьте, одна тетрадка с рисунком стоит 36-38 рублей, а обычная 6-7 рублей. Список вроде бы маленький, но вышло все очень дорого, и это без формы и рюкзака. Он, кстати, тоже удовольствие не из дешевых. Будущая первоклашка выбрала очень дорогой - аж за 8 тысяч рублей - такой бы мы точно не потянули. Поэтому пришлось остановиться на том, что вполовину дешевле, и это считается еще средней ценовой категорией.

Помимо канцтоваров трудности возникли и с выбором обуви. Очень сложно найти удобную.

- Допустим, для моей Ульяны туфли обошлись в 2300 рублей, - продолжает Валентина. - А все, что дешевле, - уже ужасного качества: либо будет тереть, либо подошва скользкая. Хорошо, что формы в школе нет - просто деловой стиль. Поэтому купили три блузки, за каждую из которых пришлось выложить в районе 1000 рублей, а две юбки взяли за тысячу рублей.

Некоторые жители области даже приезжают за школьными принадлежностями из сел в донскую столицу. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

«СНАЧАЛА ЧИТАЕМ ОТЗЫВЫ»

Также серьезно свою школьницу собирала и Елена, мама 10-летней Сони. Сначала семья читала отзывы, смотрела картинки в интернете и только потом отправлялась за реальными покупками.

- Мы стараемся подбирать только качественные вещи, - рассказывает она. – Вот, к примеру, первый портфель выбирали очень долго. Он прослужил три года, теперь пришло время менять на новый.

- Да, - подсказывает маме Соня. - С большой застежкой и рюкзак меня подвел. За три года заржавела и приходилось кусочки отколупывать ногтем. Сейчас мы с мамой приехала за новым ранцем. Сначала выбираю хорошенький рисунок, а потом уже мама проверяет на качество. А вот тетрадки у нас требуют без рисунка, и это грустно.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ТЕТРАДКУ

Но не все так ответственно подходят к выбору канцтоваров. Старшеклассник Иван вообще не видит в этой подготовительной шумихе какой-то логики. У него все просто: лишние финансы на красивые тетради не тратит - у него цель глобальнее.

- Если честно, я уже второй год подряд покупаю только одну ручку, карандаш и пару тетрадей, - пожимает плечами парень. - Рюкзак остался с прошлого года, тогда купили его всего за две тысячи рублей. Я так подумал, зачем мне новый, и этот еще вроде ничего. И вообще, мне кажется, конкурсы на лучшую тетрадку это к девочкам, я вот - на компьютер коплю.

Действительно, каждый год сотни школьниц устраивают пенальные перегонки. Выбирают только лучшее, желательно, чтобы картинка или надпись была прикольная. Такой же логики придерживается и старшеклассница Анна. Мама девочки Светлана рассказывает, что дочь всегда старается найти что-то эдакое.

- Канцтовары дочь выбирает необычные, тетради с разными прикольными надписями. Покупаем все в магазине, ведь Ане нужно попробовать ручки, рассмотреть тетради. В общей сложности канцтовары выходят на 4-5 тысяч, а еще рюкзак. Итого - около 10 тысяч рублей. И это минимум для нас.

Опытные родители советуют брать тетрадки и ручки впрок. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

«ЛИШНЕГО НЕ ПОКУПАЕМ»

Каждый родитель хочет для своего ребенка только лучшего. Но иногда ценник на это очень уж заоблачный, поэтому приходится включать здравый смысл и подходить к выбору канцелярии и школьной формы рационально.

- Берем только необходимое и самое удобное, - рассказывает Александра, сестра 10-летней Софьи из города Шахты. - В школе моей сестры есть определенный дресс-код - темно-синяя форма. Наша Софья очень быстро растет, и обновлять гардероб, соответственно, нужно каждый год. По стоимости выходит где-то 3-5 тысяч рублей, иногда меньше. Сначала выбираем самое необходимое, а потом уже остальное. Покупаем блузки - повседневную и парадную, юбка, брюки и жилетку. Последняя приобретается в школе, ее носят с эмблемой. На родительском собрании учитель говорил, что это универсальное вложение. Купил один раз и на три-четыре года забыл о проблемах. Ага, конечно, дети - они ведь совсем не растут

Что касается рюкзака, то его шахтинской школьнице купили еще в прошлом году.

- Главным критерием при выборе было большое количество отделений и ортопедическая спинка, ну и конечно желание сестры, ведь именно ей с ним ходить, - говорит Александра. – На канцтовары, в среднем уходит 1,5–2 тысячи рублей. Обычно перед каждым учебным годом в школе говорят, что именно нужно купить. Стандартный набор для ИЗО, синяя и зеленая ручка, карандаш, ластик, линейка, ну и пенал, где это все хранить. Тетради с рисунками в школе запрещены, поэтому ребенку остается лишь выбрать оттенок зеленого.

Может, современные школьники готовы идти на уроки только для того, чтобы похвастать красивой тетрадкой? Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ДЕНЕЖКИ

Принесите счет, пожалуйста!

Детский пластилин - от 50 до 120 рублей.

Альбомы - от 20 до 85 рублей (в зависимости от количества страниц).

Гуашь - от 165 до 379 рублей.

Цветные карандаши - от 92 рублей (за 6 цветов) и от 178 рублей (за 12 цветов). Стаканчики для ИЗО - от 31 до 75 рублей.

Зеленые тетради в косую линию и клетку – 4,5 рубля (12 листов). За 12-листовые варианты с картинками придется выложить от 12 до 20 рублей за штуку.

Тетрадь 24 листа - от 18 до 32 рублей.

Тетрадь 96 листов - от 51 до 120 рублей.

Рюкзаки - от 1 500 до 5 000 рублей.

Сумка для сменки - от 125 до 349 рублей.

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