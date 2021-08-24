Ростовские флористы уже начали готовить букеты для учителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Местные флористы уже подготовились к линейкам в День Знаний. На прилавках появились композиции из роз, сезонных цветов и даже из конфет. Рассказываем, сколько стоит недорогой и красивый букет на 1 сентября в Ростове-на-Дону 2021.

МНОГО ЛЕТ В ТОПЕ

В топе самых популярных остаются букеты учителю из хризантем и роз. «Дубки» давно ассоциируются с Днем знаний, правда в этом году они обойдется недешево.

Самые популярные композиции - из хризантем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоимость одного цветка — 100 рублей;

Цена за букет: от 660 — 700 рублей.

Можно приобрести и более шикарные композиции, составленные из хризантем и других цветов. В среднем, такие варианты обойдутся в 2 000 — 3 000 тысячи рублей.

Многие считают, что даже букет на 1 сентября должен состоять из роз. Самые бюджетные — российские, подороже — голландские розы.

Стоимость отечественной розы — 80 рублей;

Стоимость голландской — 100 — 110 рублей;

Цена за букет — от 560 — 700 рублей.

Стоимость композиций из роз сильно варьируется. За букет учителю можно отдать от двух до шести тысяч рублей.

Шикарный букет из роз может обойтись в шесть тысяч. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

НЕ ХУЖЕ ХРИЗАНТЕМ И РОЗ

Кроме роз и хризантем популярными остаются цветы со сложным названием - эустомы. Внешне они похожи на розы, но имеют более пышные бутоны и продаются дороже.

Стоимость одного цветка — 140 рублей;

Цена за букет — от 1 000 рублей.

Составить букет на 1 сентября предлагают также из гортензии. Скромный, но симпатичный букет может получиться даже из одной веточки.

Стоимость веточки — 800 рублей;

Букет с несколькими веточками и другими цветами обойдется в 1 200 — 2 000 рублей.

Кто-то предпочитает более оригинальные композиции с гортензией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цветочники предлагают купить более оригинальные букеты — из гербер. Из цена соотносима со стоимостью роз.

Стоимость одной штуки — 100 рублей;

Цена за букет — от 700 рублей.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ

Флористы собирают и необычные съедобные букеты. В широком ассортименте сладкие из пряников, конфет, зефира — некоторые из них даже дешевле цветочных. Например, семь пряников в виде цветов в обертке стоят около 600 рублей, скромный букет из маршмэллоу — 1000, из леденцов — 900. Но есть и более дорогие — с шоколадными конфетами, натуральным зефиром, печеньем — от 1 700 до 5 000 рублей.

Теперь вместо коробки конфет можно подарить сладкий букет. Фото: Иван ВИСЛОВ

Особый вид букетов на 1 сентября — тематические. Ростовские продавцы решили завлекать клиентов спецпредложениями, композициями из цветов и канцелярских товаров. Стоимость таких необычных подарков начинается от 1 200 рублей.

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