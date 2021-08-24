Ростовские флористы уже начали готовить букеты для учителей.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Местные флористы уже подготовились к линейкам в День Знаний. На прилавках появились композиции из роз, сезонных цветов и даже из конфет. Рассказываем, сколько стоит недорогой и красивый букет на 1 сентября в Ростове-на-Дону 2021.
МНОГО ЛЕТ В ТОПЕ
В топе самых популярных остаются букеты учителю из хризантем и роз. «Дубки» давно ассоциируются с Днем знаний, правда в этом году они обойдется недешево.
Самые популярные композиции - из хризантем.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Стоимость одного цветка — 100 рублей;
Цена за букет: от 660 — 700 рублей.
Можно приобрести и более шикарные композиции, составленные из хризантем и других цветов. В среднем, такие варианты обойдутся в 2 000 — 3 000 тысячи рублей.
Многие считают, что даже букет на 1 сентября должен состоять из роз. Самые бюджетные — российские, подороже — голландские розы.
Стоимость отечественной розы — 80 рублей;
Стоимость голландской — 100 — 110 рублей;
Цена за букет — от 560 — 700 рублей.
Стоимость композиций из роз сильно варьируется. За букет учителю можно отдать от двух до шести тысяч рублей.
Шикарный букет из роз может обойтись в шесть тысяч.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
НЕ ХУЖЕ ХРИЗАНТЕМ И РОЗ
Кроме роз и хризантем популярными остаются цветы со сложным названием - эустомы. Внешне они похожи на розы, но имеют более пышные бутоны и продаются дороже.
Стоимость одного цветка — 140 рублей;
Цена за букет — от 1 000 рублей.
Составить букет на 1 сентября предлагают также из гортензии. Скромный, но симпатичный букет может получиться даже из одной веточки.
Стоимость веточки — 800 рублей;
Букет с несколькими веточками и другими цветами обойдется в 1 200 — 2 000 рублей.
Кто-то предпочитает более оригинальные композиции с гортензией.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Цветочники предлагают купить более оригинальные букеты — из гербер. Из цена соотносима со стоимостью роз.
Стоимость одной штуки — 100 рублей;
Цена за букет — от 700 рублей.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
Флористы собирают и необычные съедобные букеты. В широком ассортименте сладкие из пряников, конфет, зефира — некоторые из них даже дешевле цветочных. Например, семь пряников в виде цветов в обертке стоят около 600 рублей, скромный букет из маршмэллоу — 1000, из леденцов — 900. Но есть и более дорогие — с шоколадными конфетами, натуральным зефиром, печеньем — от 1 700 до 5 000 рублей.
Теперь вместо коробки конфет можно подарить сладкий букет.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Особый вид букетов на 1 сентября — тематические. Ростовские продавцы решили завлекать клиентов спецпредложениями, композициями из цветов и канцелярских товаров. Стоимость таких необычных подарков начинается от 1 200 рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«1 сентября – легко!»: Мать 83 детей из Ростовской области рассказала о подготовке к школе
Татьяна Сорокина не считает сборы к новому учебному году чем-то накладным (подробнее)
Пожалейте спину: как правильно организовать рабочее место для школьника дома
Ростовские врачи дали полезные советы, которые пригодятся всем родителям (подробнее)