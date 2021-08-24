Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 14:44

От сотни до шести тысяч за розы и хризантемы: почем букет на 1 сентября в Ростове-на-Дону

Рассказываем, как сэкономить на подарке учителю ко Дню знаний
Светлана ЛИСИЦЫНАСветлана ЛИСИЦЫНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ростовские флористы уже начали готовить букеты для учителей.

Ростовские флористы уже начали готовить букеты для учителей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Местные флористы уже подготовились к линейкам в День Знаний. На прилавках появились композиции из роз, сезонных цветов и даже из конфет. Рассказываем, сколько стоит недорогой и красивый букет на 1 сентября в Ростове-на-Дону 2021.

МНОГО ЛЕТ В ТОПЕ

В топе самых популярных остаются букеты учителю из хризантем и роз. «Дубки» давно ассоциируются с Днем знаний, правда в этом году они обойдется недешево.

Самые популярные композиции - из хризантем.

Самые популярные композиции - из хризантем.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоимость одного цветка — 100 рублей;

Цена за букет: от 660 — 700 рублей.

Можно приобрести и более шикарные композиции, составленные из хризантем и других цветов. В среднем, такие варианты обойдутся в 2 000 — 3 000 тысячи рублей.

Многие считают, что даже букет на 1 сентября должен состоять из роз. Самые бюджетные — российские, подороже — голландские розы.

Стоимость отечественной розы — 80 рублей;

Стоимость голландской — 100 — 110 рублей;

Цена за букет — от 560 — 700 рублей.

Стоимость композиций из роз сильно варьируется. За букет учителю можно отдать от двух до шести тысяч рублей.

Шикарный букет из роз может обойтись в шесть тысяч.

Шикарный букет из роз может обойтись в шесть тысяч.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

НЕ ХУЖЕ ХРИЗАНТЕМ И РОЗ

Кроме роз и хризантем популярными остаются цветы со сложным названием - эустомы. Внешне они похожи на розы, но имеют более пышные бутоны и продаются дороже.

Стоимость одного цветка — 140 рублей;

Цена за букет — от 1 000 рублей.

Составить букет на 1 сентября предлагают также из гортензии. Скромный, но симпатичный букет может получиться даже из одной веточки.

Стоимость веточки — 800 рублей;

Букет с несколькими веточками и другими цветами обойдется в 1 200 — 2 000 рублей.

Кто-то предпочитает более оригинальные композиции с гортензией.

Кто-то предпочитает более оригинальные композиции с гортензией.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цветочники предлагают купить более оригинальные букеты — из гербер. Из цена соотносима со стоимостью роз.

Стоимость одной штуки — 100 рублей;

Цена за букет — от 700 рублей.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ

Флористы собирают и необычные съедобные букеты. В широком ассортименте сладкие из пряников, конфет, зефира — некоторые из них даже дешевле цветочных. Например, семь пряников в виде цветов в обертке стоят около 600 рублей, скромный букет из маршмэллоу — 1000, из леденцов — 900. Но есть и более дорогие — с шоколадными конфетами, натуральным зефиром, печеньем — от 1 700 до 5 000 рублей.

Теперь вместо коробки конфет можно подарить сладкий букет.

Теперь вместо коробки конфет можно подарить сладкий букет.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Особый вид букетов на 1 сентября — тематические. Ростовские продавцы решили завлекать клиентов спецпредложениями, композициями из цветов и канцелярских товаров. Стоимость таких необычных подарков начинается от 1 200 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«1 сентября – легко!»: Мать 83 детей из Ростовской области рассказала о подготовке к школе

Татьяна Сорокина не считает сборы к новому учебному году чем-то накладным (подробнее)

Пожалейте спину: как правильно организовать рабочее место для школьника дома

Ростовские врачи дали полезные советы, которые пригодятся всем родителям (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ