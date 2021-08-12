Пожалейте спину: как правильно организовать рабочее место для школьника дома

Как оборудовать рабочее место для школьника Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовская область, как, впрочем, и вся Россия, семимильными шагами приближается к началу нового учебного года, который традиционно стартует 1 сентября. Если вы уже собрали все необходимое для годового обучения своего чада, то пришло время подумать и об организации его рабочего места дома. Ведь школьнику придется получать знания не только в образовательном учреждении, но и готовить домашние задания.

Врач-педиатр одной из частных поликлиник города Светлана Новикова рассказала, на что следует обратить внимание при организации рабочего места. По ее словам, подойти к этому вопросу нужно особенно внимательно.

НЕ РЕБЕНОК, А ВОПРОСИК

- В первую очередь необходимо подобрать удобный стул или кресло и стол правильной высоты. Потому что в наше время сколиоз является распространенным заболеванием не только среди людей с сидячей работой, но и значительная часть школьников страдает от этого недуга. Но если у взрослых частыми симптомами могут быть только боли в шее, спине и пояснице, то неокрепший детский организм, который стремительно развивается может получить и искривление позвоночника, - предостерегла врач-педиатр Светлана Новикова.

Итак, как же действительно правильно выбрать стул и стол. Лучше всего для школьника подойдет стол-трансформер, который можно запросто отрегулировать под рост ребенка. Кроме того, это способ неплохо сэкономить и не менять мебель в комнате ребенка каждый год.

- Во избежание сколиоза стул надо выбирать с такой спинкой, где предусмотрен изгиб для поясницы, чтобы спина чувствовала себя комфортно, поскольку за уроками школьникам приходится находиться в течение нескольких часов. Глубина сидения должна начинаться у копчика и доходить максимум до колен школьника. Подлокотники иметь не обязательно, потому что, если ребенок находится в правильном положении, то его локти непременно находятся на столе, - посоветовала медик.

Важно, чтобы в столе имелось достаточно ящиков и полочек. Ребенку предстоит укладывать туда учебники, канцелярию и другие принадлежности. В противном случае, придется собирать их по всей квартире и дети будут регулярно их забывать.

СВЕТ - ВСЕМУ ГОЛОВА

Правильное освещение - это едва ли не самое важное для школьника. Врач-окулист ростовского офтальмологического центра Татьяна Кривошеева рассказала "КП - Ростов-на-Дону" о том, как правильно расположить мебель для достаточного света и о том, с какой стороны установить лампу на столе школьника, чтобы ему не пришлось в будущем страдать от близорукости.

- Чтобы избежать различного вида проблем со зрением, то заботиться о нем надо начинать с малых лет, а уж тем более не упустить это в школьные годы. Плохое освещение и низко склоняющиеся над тетрадями головы - первые тревожные звоночки. Поэтому стол при идеальном раскладе лучше всего располагать рядом с окном, чтобы падал дневной свет. Но некоторым школьникам приходится делать уроки и в темное время суток, поэтому на столе непременно должна быть лампа. Если ребенок правша, то она должна быть расположена слева, а если левша, то, соответственно, справа, - дала советы родителям врач-офтальмолог.

КОМПЬЮТЕР: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

Психолог одной из донских школ Оксана Якименко отметила, что не стоит ставить ребенку на его рабочее место компьютер. Этот девайс должен быть только в общей доступности, так как компьютер может отвлекать ребенка от выполнения домашних заданий. А уж о зависимости подростков от компьютерных игр можно и вовсе говорить вечно. Компьютер должен предоставляться детям для учебных целей, а на игры следует выделять не больше часа в день, тогда зависимости можно избежать и ребенок сам научится планировать свое время.

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