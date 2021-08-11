Топ самой удобной и самой нелепой школьной формы

Какую форму подобрать для школьника Фото: Мария ЛЕНЦ

Совсем скоро начнется новый учебный год и для походов в школу ученикам потребуется школьная форма. Ее подбор только кажется легким делом, на самом деле это довольно тяжелая задача, в особенности в условиях ростовского климата. В донском регионе почти до середины октября может стоять очень теплая погода, в которую можно обойтись юбками, кофтами с коротким рукавом и сарафанами. Зимы в южной столице тоже довольно теплые, но бывает и лютая неделя, для которой хорошо бы запастись брюками с начесом и теплыми вязаными жилетами. Итак, какую же форму предпочитают выбирать родители ростовских школьников?

НЕ УПАСТЬ В ОБМОРОК ОТ ЖАРЫ

На теплое время года нужно подобрать такую форму, в которой ребенку не будет жарко даже при физических нагрузках. Некоторые продавцы предлагают приобрести форму, шитую шерстяными нитками, но вряд ли она подойдет в условиях ростовского климата, когда в сентябре и мае столбики термометров зашкаливают за +20…+25 градусов. Шерсть хорошо сохраняет тепло, но бегающим друг за другом на перемене школьникам необходимо, чтобы кожа могла дышать. В противном случае может случиться и обморок от чрезмерного перегрева. Кроме того, смотрится такая форма довольно неказисто и старомодно, а нынешние школьники совершенно не хотят быть похожими в одежде на своих родителей или уж тем более, бабушек и дедушек в молодости.

Форма из шерсти. Фото: orangenebo.ru

Лучшим выбором ткани, на осенне-весенний период в донском регионе будет, конечно же, хлопок. Это подтвердила и ростовская швея Елена Фролова. Конечно же, эта ткань может доставлять немало хлопот с постоянной глажкой, зато появление катышков на форме из этого материала бывает крайне редким явлением, поэтому она довольно долго сохраняет свой первозданный внешний вид и в то же время позволяет телу дышать при физических нагрузках. Одежда из хлопка выглядит модно и современно, поэтому стоит остановить свой выбор на этой ткани. Она поможет сохранить спокойствие за здоровье своего чада родителям, а также позволит щегольнуть перед сверстниками красивым покроем и замысловатым орнаментом.

Фото: https://rostov.stockmann.ru/

ЗИМА, ХОЛОДА…

К наступлению холодов можно подумать и о шерстяной форме. Но приобретать большое количество предметов одежды не стоит, потому что, как уже говорилось, зимы в Ростовской области довольно теплые и ребенку может быть не только жарко, но и выглядеть он будет, как капуста, а это может сильно ударить по его самооценке, ведь для сегодняшних школьников «тепло» - не значит красиво.

Здесь вам как раз может пригодиться пиджак, жилет, брюки с начесом внутри, термобелье для мальчиков и теплые колготки для девочек.

- Зимой нужна плотно прилегающая одежда, которая помогает надолго сохранять тепло, так как есть варианты внезапного похолодания или отключения отопления в школе, - добавила Елена Фролова.

МОДНЫЕ ТРЕНДЫ

Многие магазины к первому сентября выставили на продажу варианты школьной формы, соответствующей нынешней моде. В большинстве своем это касается девочек, и важно отметить, что такая форма далеко не всем по вкусу и далеко не всем по карману. Школьницам предлагаются укороченные брюки-кюлоты, комбинезоны, трикотажные кардиганы и даже шорты. Эта одежда предлагается не только старшеклассницам, но и первоклашкам, которые выглядят в ней, как минимум, на пару-тройку лет старше.

Фото https://rostov.stockmann.ru/

Фото: https://rostov.stockmann.ru/

Родителям предлагают приобрести и платья из прозрачных или полупрозрачных тканей, таких, как атлас, саржа, шифон, гипюр. Что опять-таки лучше будет смотреться на старшеклассницах

Фото: https://rostov.stockmann.ru/

Мальчикам же рекомендуют приобрести подтяжки и брюки с резинками внизу. Кроме того, вряд ли школьные учителя одобрят желание школьника выделиться при помощи разноцветных галстуков.

Фото: https://rostov.stockmann.ru/

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

Классический вариант школьной формы включает в себя:

- Для девочек:

1. Юбка или сарафан;

2. Блуза;

3. Гольфы;

4. Резинки для волос;

5. Туфли.

- Для мальчиков:

1. Пиджак;

2. Сорочка;

3. Брюки;

4. Галстук или бабочка;

5. Туфли.

- Честно говоря, я для своих детей приобретаю форму только классического стиля. Я считаю, что одежда это совершенно не то, чем стоит выделяться, поскольку каждый ребенок и без того индивидуален, а у кого какой доход станет известно и без вычурной формы, - рассказала многодетная мать Екатерина из Ростова-на-Дону.

Классическая школьная форма Фото: Мария ЛЕНЦ

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