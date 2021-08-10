Собираемся в школу: самые необходимые вещи для первоклассника

Что приобрести к школе первокласснику Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Совсем скоро окончится лето, все вернутся из отпусков, пойдут на свои любимые рабочие места, малыши отправятся в детский сад, а вот перед ребятишками постарше откроет свои двери школа. Кто-то уже как свои пять пальцев знает все школьные коридоры и потайные места, а вот некоторым предстоит впервые переступить порог этого здания. Но для того, чтобы сделать этот важный жизненный шаг, к нему необходимо как следует подготовиться.

Уложить все имеющиеся знания в голове будет мало, надо и приготовиться вновь их получать. Здесь первоклашкам, разумеется, помогут их умудренные опытом родители. А уж мамам и папам поможет "КП - Ростов-на-Дону". Мы расскажем о том, какие вещи следует приобрести впервые поступающим в школу.

1. Канцелярия

Несмотря на век высоких технологий, школьникам по-прежнему остаются нужны ручки, простые карандаши, цветные карандаши, линейки, фломастеры, тетради, прописи, обложки для тетрадей и учебников, пеналы, ластики, точилки, счетные палочки подставка для книг, папка для тетрадей, альбомы, кисти, краски (акварель, гуашь), стакан-непроливайка, ножницы, пластилин, клей ПВА и цветная бумага. Все это лишь стандартный набор для первоклассника, чем старше малыш будет становиться, тем больше школьных канцелярских принадлежностей ему будет требоваться. Кроме того, важно отметить, что приобретать все это нужно с большим запасом, чтобы потом весь год не бегать по канцелярским магазинам.

2. Ранец

Это самый важный для школьника аксессуар, и подходить к его выбору нужно с особым вниманием. Родителям не стоит выбирать ранец первокласснику без ребенка, так как именно ему ходить с ним весь предстоящий год, а может быть и больше. При выборе важно обращать внимание на следующие характеристики: каркас непременно должен быть твердым, анатомическая и ортопедическая спинка, лямкам следует быть S-образными и шириной от четырех до семи сантиметров, в пустом состоянии ранец должен весить не много (не более 700 грамм), размер нужно выбирать по ширине плеч, а внизу он не должен спускаться ниже талии.

3. Школьная форма Она сейчас необходима в любой школе. Форма для девочек обычно бывает двух вариантов - это либо блуза и сарафан, либо блуза, юбка и пиджак; для мальчиков все стандартно - сорочка, брюки и жилет. Но каждый элемент необходимо иметь, как минимум в трех экземплярах, поскольку, это же все-таки дети и уж светлые вещи они точно будут пачкать каждый день. Кроме того, необходима не только уличная обувь, но и сменная (туфли, ботинки, кроссовки) и сумка для ношения сменной обуви.

4. Рабочее место

Учиться ребенку предстоит не только в школе, но и дома, поэтому ему необходимо будет оборудовать рабочее место. В первую очередь это стол со множеством отсеков и ящиков, чтобы все было под рукой. А также нужен удобный стул или кресло.

"Мои дети не работают за столом без хорошего освещения. Помимо яркого точечного света на потолке обязательно включают хорошую настольную лампу на длинной подвижной ножке. Дочки у меня правши - и выставляют свет слева, а сын - левша, и легко передвигает лампу направо", - делится опытом Анна, мама троих детей из Азова, у которой как раз младшая дочь пойдет в первый класс.

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