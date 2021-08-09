Донских школьникам не вернут дистанционку

В Ростовской области школьников не станут переводить на дистанционку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовских школьников не станут переводить на дистанционный режим обучения.

Напомним, что ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев высказывался за то, что стоило бы вернуть в донские школы дистанционное обучение. Причиной для такого предложения стало то, что возросла заболеваемость среди детей. Многие посчитали, что соответствующие изменения в закон будут внесены незамедлительно.

Но в региональном оперативном штабе эту информацию опровергли и заявили, что не все предложения главы Роспотребнадзора сразу же облекаются в поправки к существующему закону. По словам сотрудников оперштаба, не стоит воспринимать эту информацию всерьез, она является недостоверной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 9 августа 2021: еще 480 дончан подхватили опасный вирус.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 9 августа 2021.