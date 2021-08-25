Чудесное избавление от коронавируса: семья заслуженных педагогов благодарит ростовских врачей за спасение

Ростовские учителя выразили благодарность медикам за избавление от коронавируса. Фото: аккаунт городской больницы №20 в Инстаграм

В Ростове семья заслуженных педагогов рассказала о своем чудесном избавлении от новой коронавирусной инфекции. 74-летняя Лидия и 83-летний Герман Матвеевы попали в моногоспиталь на базе городской больницы № 20 в тяжелом состоянии.

САМОЛЕЧЕНИЕ НЕ ПОМОГЛО

- Честно признаться, я до последнего не хотела обращаться к медикам. Восемь дней занималась самолечением, но оно, естественно, не помогало. На девятый - поднялась температура 38,8 градуса. Муж начал переживать и уговорил вызвать терапевта на дом, - рассказала Лидия Дмитриевна.

Врач послушала легкие обоих пациентов. У женщины проблемы были выявлены сразу, а у ее мужа все было абсолютно в порядке. Пациентку отправили на КТ, супруг решил сделать, как говорится, за компанию. В итоге выяснилось: у Лидии легкие были поражены на 50%, а у Германа выявили поражение на 35%. Состояние обоих было тяжелым.

- Я учитель русского языка и литературы, смотрела в книжки и не могла читать, рассудок был настолько помутнен, что я забыла буквы! - вспоминает Лидия Дмитриевна. - Я вообще в первый раз в жизни настолько сильно заболела. А болезнь оказалась очень коварной: ударила по всему - и по сердцу, и по печени, и по почкам. Тяжело было выносить и все медицинские манипуляции - трубки во рту и в носу, а также постоянные капельницы.

ЕСЛИ БЫ НЕ ПРИВИВКА...

По словам супругов, врачи постоянно бегали вокруг них, делая все возможное, чтобы спасти им жизнь. - Главврач сам лично проводил обходы, - говорит супруга. - У медиков здесь уже выработана своя технология лечения, которая, как мы убедились, действует на 100 процентов. Матвеевы специально попросили, чтобы их определили в одну палату, ведь они прожили вместе уже 52 года и старались поддерживать друг друга во всем - и в болезни, и в здравии.

Если бы не все старания медиков, жизни супругов могли оборваться. Но свой вклад в свое выздоровление внесли и сами муж и жена: оба они прошли вакцинацию от COVID-19. За месяц до заболевания вакцинировалась Лидия Дмитриевна, а за 20 дней до болезни сделал вторую прививку Герман Аронович.

- Медики заверили нас, что если бы не прививка, то вообще не факт, что они смогли бы нас спасти. Поэтому мы всем советуем обязательно делать прививку, она действительно помогает, - подытожила свой рассказ Лидия Дмитриевна.

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