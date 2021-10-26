В Ростове-на-Дону пациент ковидного госпиталя разбился насмерть, выпав из окна

Следователи разбираются в деталях случившегося Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове-на-Дону, в ковидном госпитале, расположенном в Западном микрорайоне города, произошла трагедия. Там из окна выпад 72-летний пациент. Мужчина упал с высоты четвертого этажа и разбился насмерть.

Сейчас следователи выясняют все детали случившегося.

Напомним, ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что похожий случай произошел в августе этого года. Пациент из «красной зоны» выпал из больничного окна и умер.

А весной прошлого года из окна девятого этажа выпала ростовчанка, находившаяся на самоизоляции.

Кстати, по словам известного психиатра Ольги Бухановской, ковид часто вызывает такие осложнения, как панические атаки, депрессию и даже шизофрению.

Также Ольга Бухановская выделила среди пациентов особую группу – люди старше 50-55 лет.

- Если у них после коронавируса начинает развиваться депрессия, то она сопровождается ярко выраженной тревогой, могут появляться идеи о своей греховности. Человека преследует мысль о том, что он сделал что-то плохое, совершенно необоснованно терзают угрызения совести, возникают мысли о своей никчемности и даже о самоубийстве, - рассказала Ольга Бухановская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шизофрения, депрессия, панические атаки: известный ростовский психиатр рассказала, как ковид влияет на мозг

По словам Ольги Бухановской, коронавирус запросто может пошатнуть психическое здоровье (подробнее)